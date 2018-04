Več deset tisoč ljudi protestiralo proti Orbánu

Be. B., STA

V Budimpešti se je danes zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti razgradnji pravne države in demokracije ter proti vladi premierja Viktorja Orbána. Pod sloganom »Mi smo večina« so udeleženci zahtevali ponovno štetje glasov na parlamentarnih volitvah 8. aprila, spremembe volilne zakonodaje in zagotovitev svobode medijev.

Množica protestnikov - po oceni francoske tiskovne agencije AFP se jih je zbralo okrog 100.000 - se je sprehodila skozi središče mesta do poslopja parlamenta. K shodu so pozvali strankarsko neodvisni aktivisti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Udeleženka protesta s plakatom: »To ni moj premier«. Foto: Bernadett Szabo/Reuters

Na volitvah 8. aprila je prepričljivo zmagala stranka Fidesz premiera Orbána. Glede na podatke volilne komisije je osvojila 49,9 odstotka glasov. Na podlagi volilne zakonodaje, ki daje prednost najmočnejšim političnim strankam, je stranki s tem pripadlo 134 od 199 poslanskih sedežev in s tem dvotretjinska večino, s katero lahko spreminja ustavo.

V zadnjih dneh se je pojavilo več poročil, glede na katere naj bi pri preštevanju glasov na številnih voliščih prišlo do nepravilnosti v prid Fideszu. Nekateri sicer menijo, da te domnevne manipulacije ne bi mogle vplivati na izid volitev, piše dpa.