Velika Britanija zavrnila ustanovitelje gibanja Pegida

Ma. F., STA

London – Velika Britanija ustanovitelju nemškega skrajnodesničarskega in protiislamskega gibanja Pegida Lutzu Bachmannu ni dovolila vstopa v državo, ker njegova navzočnost na Otoku po navedbah britanskega ministrstva za notranje zadeve »ne koristi javnemu dobru«.

»Obmejni organi imajo pravico, da posamezniku zavrnejo vstop, če njegova ali njena prisotnost v Združenem kraljestvu ne koristi javnemu dobru,« je na vprašanje glede primera Bachmann danes pojasnil neimenovani tiskovni predstavnik britanskega notranjega ministrstva.

Petinštiridesetletni Bachmann bi moral v nedeljo spregovoriti na skrajnodesničarskem zborovanju v londonskem Hyde Parku v imenu Avstrijca Martina Sellnerja, vodilnega predstavnika protimigracijske skupine Generation Identity, ki so mu vstop v Veliko Britanijo zavrnili prejšnji teden. Britanski organi so Bachmanna pridržali v soboto zvečer na londonskem letališču Stansted, potem ko so mu zavrnili vstop v državo. V nedeljo so ga izgnali iz države.

Sellnerjev govor je nato v govorniškem kotičku v Hyde Parku prebral britanski skrajni desničar Tommy Robinson, nekdanji voditelj Angleške obrambne lige in soustanovitelj Pegide UK.