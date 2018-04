Viktor Orbán v Bruslju še ne bo tanko piskal

Bruselj – Madžarskega premiera Viktorja Orbána v prihodnjih tednih in mesecih sicer čaka nekaj kočljivejših razprav na evropski ravni, a ne glede na njegovo ravnanje doma konkretnih ukrepov proti njegovi vladi predvidoma kmalu še ne bo.



V zadnjih osmih letih po njegovem drugem prihodu na oblast so se v Bruslju že večkrat ukvarjali z njim. Orbán je nakazal nekaj sprememb in na koncu mu je bilo vedno vse bolj ali manj »oproščeno«. Nov poskus je zagnala evropska poslanka Zelenih, Nizozemka Judith Sargentini, ki je bila lani pooblaščena za pripravo poročila o razmerah na Madžarskem. Po letu dni pogovorov in analiz ga je predstavila parlamentarnemu odboru za notranje zadeve. V njem je predlagala poziv svetu (v njem so zastopane članice), naj proti Poljski sproži postopek skladno s 7. členom pogodbe o EU.



Ostre kritike



V poročilu so ostre kritike razmer in ravnanja Orbánove vlade. Najpomembnejše vprašanje, ki si ga je postavila, je bilo, ali je poslabšanje delovanja pravne države na Madžarskem takšno, da bi morali sprožiti postopek po 7. členu. »Da, obstaja jasno tveganje resnih kršitev vrednot, na katerih temelji EU,« je pojasnjevala. Sargentinejeva piše o sistematični grožnji za demokracijo, pravno državo, temeljne svoboščine. To, kar se dogaja na področju ustavnega sodišča, sodnega sistema nasploh, korupcije, medijev, svobode izražanja, pravic manjšin in akademske svobode.



»Ljudje se zapirajo v svoje majhne kroge in nočejo več sodelovati v družbenih razpravah,« je opisovala razpoloženje ljudi na Madžarskem. Prepričana je, da Madžarom ni več zagotovljeno takšno spoštovanje njihovih pravic, kakršnega imajo drugod po EU. Kritiki Orbána, kakršna je Nizozemka liberalka Sophie in 't Veld, so opozarjali, da takšna Madžarska sploh ne bi mogla vstopiti v EU, če bi bila kandidatka za članstvo. Sargentinijeva je v svoje poročilo vključila ugotovitve beneške komisije Sveta Evrope, Združenih narodov, sodno prakso tako na sodišču EU kot na Madžarskem.



Med razpravo je evropska poslanka Fidesza Kinga Gal bentila, da je s takšnim poročilom Madžarska vlada tarča montiranega procesa, v katerem je sodba napisana že vnaprej. S poročilom Nizozemke se bodo še ukvarjali tako v odboru kot tudi na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta, predvidoma septembra. Njegova vsebina in sklepi utegnejo biti še temeljito spremenjeni. Sprožitev 7. člena, ki v skrajnem primeru lahko privede do sankcij, vključno z odvzemom glasovalnih pravic, bi morali izglasovati z dvetretjinsko večino.



Orban ima še vedno podporo v EPP



To ni verjetno. Znotraj svoje Evropske ljudske stranke (EPP) ima madžarski premier še vedno močno podporo. Fidesz ima v evropskem parlamentu 12 poslancev od skupaj 219, kolikor jih ima EPP. V evropskem parlamentu je sicer skupaj 751 sedežev. V EPP sprožitev 7. člena obravnavajo kot neustrezen in nesorazmeren ukrep (v primerjavi s Poljsko). Tabor EPP ni enoten, predvsem poslanci iz Beneluksa in Skandinavije so izrekali kritike. Gunnar Hökmark iz Švedske je, na primer, izražal nezadovoljstvo zaradi čestitk vodje skupine Manfreda Webra premieru Orbánu.



Fideszu je očital protievropsko, antisemitsko, ksenofobno retoriko. Belgijski krščanski demokrat Pascal Arimont je na RTBF razlagal, da bi morali iz EPP izključiti Fidesz, »če želimo spoštovati naše vrednote«. Vodstvo desnosredinske politične družine se s tem ne strinja. Po eni od teorij je v vsaki družini kakšen enfant terrible (izjava prvega človeka EPP Josepha Daula), ki ga je najbolje imeti pod nadzorom. Del skupine je že tako na njegovi strani tako pri migracijski tematiki kot tudi pri drugih žgočih vprašanjih.



Kljub solidarnosti naj bi z njim opravili temeljito razpravo. Weber uradno opozarja, da se z več njegovimi stališči ne strinjajo, a Orbán da je vedno spoštoval »rdečo črto«. To pa da se ni vedno zgodilo prostovoljno. Za nesprejemljivo znotraj EPP bi gotovo obveljalo, denimo, zaprtje Srednjeevropske univerze v Budimpešti. V skupini načelno veljajo za nesprejemljive napadi na EU, spodkopavanje pravne države, nespoštovanje temeljnih svoboščin.