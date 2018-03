Vračanje Srbije v enostrankarski sistem

Rezultati beograjskih volitev niso presenečenje, oblast pa je na dobri poti, da vrne Srbijo v enostrankarski sistem. Poražena opozicija se kot Kalimero pritožuje nad krivico, prvak naprednjakov Aleksandar Vučić pa nima nobenega razloga, da bi zrahljal stisk.

Srbska napredna stranka (SNS) je v Beogradu dosegla doslej najboljši rezultat in bo po volitvah lahko sama oblikovala mestno oblast. Po podatkih volilne komisije je lista SNS predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ker imamo radi Beograd po preštetih glasovih z 72 odstotkov volišč dobila 45,6 odstotka podpore. Vučić je po objavi prvih rezultatov dejal, da se je na volitvah pokazal resničen in demokratičen obraz Srbije, kljub grožnjam in pritiskom nekaterih, da bi zrušili ta proces. Kot je poudaril, njegovi politični nasprotniki ne znajo prenesti poraza, ker so v politiki zaradi denarja in ne zaradi idealov. Sklenil je z besedami, da govorijo o polarizaciji Srbije, ne da bi se zavedali, da predstavljajo neznaten del Srbije.



Poraz volje do sprememb



V mestno skupščino se je uspelo uvrstiti še trem strankam. Na drugo mesto se je uvrstila lista nekdanjega vodje opozicijske Demokratske stranke in beograjskega župana Dragana Đilasa Beograd odloča, ljudje zmagujejo, ki je prejela 18,7 odstotka glasov podpore. Đilas je volitve označil za najbolj nepoštene doslej, po zaslugi volilne kraje in fantomskih Beograjčanov pa ni zmagala velika volja do spremembe oblasti. Vučiću je napovedal, da ga bodo zamenjali prej, kot so njega na županskem stolčku.



Parlamentarni prag sta prestopili še listi Aleksandra Šapića - Župan zmaguje z 8,3 odstotka glasov ter zunanjega ministra Ivice Dačića (SPS) in Dragana Markovića Palme (JS) s 6,3 odstotka glasov podpore. Šapić je opozoril, da negativno volilno vzdušje in širjenje sovraštva nista dobri za srbsko družbo in da volilna tekma ni bila enakopravna. Po mnenju Dačića je njihova koalicija kljub cunamiju ohranila položaj in preživela vse preizkušnje, ki jih prinaša čas.



Glasovi za moko in pašteto



Srbska opozicija se kljub ponavljajočim se neuspehom vedno znova podaja v volilno tekmo v upanju, da bo naslednjič boljše. Ker bi se opozicija morala povsem spremeniti, če bi hotela spremeniti Srbijo, je vedno le še slabše. Analiza razmer v družbi sama po sebi še ne spremeni rezultatov. V beograjski skupščini tako prvič po uvedbi večstrankarskega sistema ne bo nobene opozicijske politične stranke, kajti Đilasova in Šapićeva lista sta v resnici skupini državljanov. Opozicija je izgubila boj s pozicijo tudi po zaslugi »darilnih paketov«. Glasovi so šli tudi za kilogram moke in dve pašteti. Čeprav večina ljudi živi slabo in v revščini, so rezultati volitev v Beogradu pokazali, da meščani želijo kontinuiteto, ne glede na to, kako dela mestna uprava.



Rok za prvo sejo mestne skupščine je 15 dni. Do izvolitve novega beograjskega župana bo nato preteklo še mesec dni. Župan bo tako znan šele v 47 do 52 dneh, SNS pa je bila edina stranka, ki je šla na volitve brez županskega kandidata. SNS je prepričljivo zmagala tudi na lokalnih volitvah v Sevojnu, Boru in Aranđelovcu.