Vroča pogajanja o novi nemški vladi

Pogajalci nove nemške velike koalicije so številna politična, gospodarska in socialna vprašanja že odkljukali.

Berlin – Pogajalci nove velike koalicije krščanskodemokratske prvakinje Angele Merkel se še niso dogovorili o vseh političnih, gospodarskih in drugih vprašanjih, več kot štiri mesece po volitvah pa ima koalicijska pogodba že več kot 160 strani.



»Zdaj imamo priložnost, da skupaj s Francijo ustvarimo bolj demokratično, socialno in delujočo Evropo,« je že vnaprej pozival predsednik SPD Martin Schulz, čeprav je takoj po hudem volilnem porazu sam razglašal odhod v opozicijo. Oboje mu je tako zmanjšalo ugled v SPD, da se je januarski kongres stranke z le neprepričljivo večino strinjal s koalicijskimi pogajanji, številni kolegi pa Schulza nočejo videti niti na ministrskem stolčku.

Člani SPD bodo na koncu glasovali o novi veliki koaliciji in vplivni socialdemokratski uporniki, med njimi voditelj socialdemokratskega pomladka Kevin Kühnert, bi raje videli manjšinsko vlado Angele Merkel. Schulz je na socialnih omrežjih razlagal tudi o končanju varčevalnega diktata, kar so takoj obsodili krščanskodemokratski gospodarski strokovnjaki. »Evropska politika se ne bo delala iz centrale SPD,« je izjavil predsednik gospodarskega sveta CDU Wolfgang Steiger, nezadovoljni liberalno-konservativni ekonomisti pa se po sklenitvi številnih ambicioznih vladnih programov bojijo eksplozije vladne potrošnje tudi v Nemčiji.

Schulz je bil danes tarča kritik tako na levi kot na desni. Foto: Kay Nietfeld/AP

Nemški konservativci in socialdemokrati se še niso dogovorili o izenačitvi običajnega in zasebnega zdravstvenega zavarovanja, kar so med predvolilno kampanjo zahtevali v SPD, naporna pogajanja pa so danes zvečer še potekala tudi o delovni zakonodaji. Pri zdravstvenem zavarovanju bodo spet uveljavili enake prispevke delodajalcev in zaposlenih, socialdemokratom pa še ni uspelo uveljaviti enakih plačil zdravnikov v zasebnem in javnem zdravstvenem zavarovanju. V delovni zakonodaji je še posebno trd oreh odprava odpuščanj brez navedbe razloga, ki jo tudi zahtevajo socialdemokrati, so se pa dogovorili o znižanju prispevkov za zavarovanje proti brezposelnosti in o povečanju sredstev za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih ter olajšanju vračanja na polni delovni čas pri večjih podjetjih. Že dogovorjeni pa so naslednji sklopi.

Stanovanjska politika

Visoke cene nepremičnin v nemških velemestih bi pogajalci za prihodnjo nemško veliko koalicijo radi omejili z velikopotezno gradnjo socialnih stanovanj, manj premožnim pa bi pomagali k njihovemu nakupu z »otroškim gradbenim dodatkom« v vrednosti 1200 evrov na leto in na otroka v prvih desetih letih, poleg postopnega povečanja običajnega otroškega dodatka do leta 2021 do 25 evrov na mesec in otroka. Lastnikom bodo še bolj omejili pravico do zviševanja najemnin, tudi v primeru modernizacije stanovanj, občine pa bodo za nezazidana, a zazidljiva zemljišča lahko zaračunavale dodatni zemljiški davek.

Solidarnostni prispevek za vzhodno Nemčijo

Nova velika koalicija med CDU/CSU in SPD bo postopno odpravila za devetdeset odstotkov dosedanjih plačnikov, zmanjšali pa ga bodo tudi za druge.

Drugi davki

V konservativni uniji Angele Merkel in Horsta Seehoferja so zadovoljni že, da ne bo večjih davkov za najvišje dohodke.

Pokojnine

Na zahtevo socialdemokratov si bo nova velika koalicija prizadevala za »temeljno pokojnino«, ki bo izboljšala položaj najrevnejših upokojencev. Tistim med njimi, ki so delali najmanj 35 let, pa kljub temu ne dosegajo temeljnega blagostanja, bodo lahko zvišali prejemke, ne da bi se jim bilo zaradi tega treba odpovedati lastnih stanovanj. Pokojnine bodo zvišali tudi materam, ki so rodile pred letom 1992, vsem upokojencem pa bi radi stabilizirali stopnjo pri sedanjih 48 odstotkih povprečnega dohodka zaposlenih iz istega leta. Pogajalci so se že dogovorili tudi o zaposlitvi osem tisoč dodatnih negovalcev za starejše in pomoči potrebne.

Evropska politika

Socialdemokratski prvak Martin Schulz, prej predsednik evropskega parlamenta, je prek socialnih medijev že naznanil končanje pogajanj o evropski politiki. Rezultat je »nujn signal za preporod Evrope«, kar po njegovih besedah pomeni »več investicij, investicijski proračun za evrsko območje in konec varčevalnega diktata«. Nemška vlada se bo zavzela tudi za več sredstev za boj proti brezposelnosti med mladimi, podjetja, kot so Apple, Facebook in Amazon pa bodo »pravičneje« obdavčevali.

Kriptodenar

Nemški vladni pogajalci napovedujejo celovito strategijo za preprečevanje zlorab spletnih valut na evropski in mednarodni ravni, a opozarjajo tudi na njihove potenciale.

Digitalizacija in »Standort« Nemčija

Nemški konservativci in socialdemokrati se bodo z odstranjevanjem »nepotrebnih« birokratskih ovir zavzeli za okrepitev Nemčije kot prostora za digitalne in finančne tehnologije. Olajšati želijo tudi selitve bančnikov iz Velike Britanije po brexitu, tudi z rahljanjem varstva pred odpovedjo zaposlitve. Pogovarjali so se o zmanjšanju regulacij za majhne banke ter o zagotovitvi hitre spletne povezave za vse državljane do leta 2025.

Omejevanje priseljevanja

Nemški bundestag je že potrdil omejitve verjetne nove nemške vlade pri priseljevanju sorodnikov azilantov z omejenim statusom, zdaj veljavno zamrznitev bodo podaljšali do avgusta, potem pa bodo v državo, razen nujnih primerov, vsak mesec dovolili največ tisoč ljudem. Vladni pogajalci so se že prej dogovorili o omejitvi človekoljubnega priseljevanja na največ 220.000 ljudi na leto, čeprav socialdemokrati tega nočejo imenovati zgornja meja. V nemških sredinskih strankah se bodo zavzemali za priseljeniško zakonodajo, ki bo koristna za domače gospodarstvo in družbo, kolikor se CDU/CSU in SPD po še eni nesrečni zakonski zvezi med njima sploh lahko pogovarjajo zaradi spremenjenih političnih razmerij v državi po begunski krizi. Zaradi navala prišlekov iz večinsko islamskih držav se je nacionalistična Alternativa za Nemčijo povzpela na tretje mesto v bundestagu, dolgoletne vladne stranke pa so zaznale velika nazadovanja.