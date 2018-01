Z novim zakonom nad vse, ki bi zgolj pomislili pomagati beguncem

D. S.

To je nov hud udarec po pravni državi, po civilnih organizacijah in tudi po svobodi tiska, madžarskega premiera Viktorja Orbána kritizirajo predstavniki nevladnih organizacij. Premieru očitajo, da se nikakor noče ustaviti v svojem sovraštvu do 87-letnega multimilijarderja madžarsko-judovskih korenin Georgea Sorosa, ki ga še vedno dolži, da hoče z zagovarjanjem pluralnosti in priseljevanja Evropo načrtno oropati njenih krščanskih korenin, Madžarom pa odvzeti njihovo kulturno-etnično identiteto.

Orbánova vlada naj bi zato v obrambo pred takimi »sovražnimi poskusi« sprejela nov osnutek tako imenovanega zakonskega paketa »stop-Soros«, ki naj bi obvaroval državo, v resnici pa bo, kot trdijo kritiki, povsem onemogočil delovanje nevladnih organizacij, združenj, društev in državljanskih pobud, ki so tako rekoč edina še delujoča opozicija Orbánu in njegovi vladi.

Tri ključne točke paketa

Po poročanju Spiegla se bodo morale vse na madžarskem delujoče civilne organizacije, ki kakor koli prispevajo k »ilegalni migraciji«, v prihodnje obvezno registrirati in redno objavljati poročila o svojih aktivnostih. Za vse tovrstne organizacije, ki več kot polovico svojih prihodkov dobivajo iz tujine, bo v prihodnje veljal tudi kazenski davek v višini 25 odstotkov, ki ga bo država namenila boljši zaščiti meja, vsem madžarskim državljanom, ki bi bili kakor koli osumljeni, da prispevajo k »ilegalni migraciji«, pa bo država, kot predvideva tretja točka novega zakonskega »paketa«, lahko prepovedala dostop v osemkilometrski pas ob schengenski zunanji meji. Tujcem, osumljenim take pomoči, ne bodo dovolili vstopa v državo, če so morda že na Madžarskem, pa jim lahko grozi izgon.

Poljubna razlaga zakonov

Kritiki novega zakonskega osnutka Orbánove vlade opozarjajo na številna zelo ohlapno formulirana določila, kar velja tako za pomoč »ilegalni migraciji« (pod tak »termin« je mogoče strpati marsikaj), kot za »finančno pomoč iz tujine«, ki prav tako lahko pomeni vse, navsezadnje celo denar iz evropskih skladov. Lahko bi se celo zgodilo, da bi bil takšne »podpore ilegalni migraciji« obtožen celo nič hudega sluteči državljan, ki bi nekaj svojega denarja daroval kateri izmed nevladnih organizacij, čeprav se ta sploh ne ukvarja z begunci.

Podobno ohlapna je tudi formulacija o osem kilometrov širokem pasu ob schengenski meji, kamor madžarskim državljanom, osumljenim »podpore ilegalni migraciji«, menda ne bi bil dovoljen dostop. Tudi mednarodno letališče v Budimpešti je takšen »schengenski prostor«, opozarjajo kritiki Orbánovih novih drakonskih zakonov. Bo premier vse do »ilegalnih migracij« premalo kritične prebivalce izselil tudi od tam ali pa bo »sumljivimi« državljanom, ki niso dovolj kritični do beguncev, po zakonih, ki jih je mogoče zelo poljubno razlagati, prepovedal celo dostop do letališča?

Ogrevanje za volitve

Škandalozno, skregano z zdravo pametjo, škodljivo, po poročanju Spiegla ogorčeno protestirajo predstavniki civilnih in nevladnih organizacij, ki se upravičeno bojijo, da bodo novi zakoni, ki jih bo Orbánova vlada seveda z lahkoto spravila skozi parlament, povsem onemogočili njihovo delovanje, premieru pa s tem le še bolj zgladili teren do novih volitev. »Stop-Soros« paket naj bi bil namreč, kot trdijo opazovalci, očitno že sprejet tudi z mislijo na 8. april, ko bo Madžarska znova volila in ko se absolutne oblasti željnemu premieru menda ne obeta več dvetretjinska večina, s katero lahko s parlamentom in z državo počne, kar koli se mu zahoče.