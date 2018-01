Za razumevanje in dialog v katalonski politiki

Roger Torrent je novi predsednik regionalnega parlamenta v Barceloni, so danes zglasovali katalonski poslanci. Politik iz Republikanske levice Katalonije (ERC) je takoj po nastopu funkcije izjavil, da si bo zadal nalogo povrniti suverenost katalonskim institucijam. Trudil se bo »za razumevanje in dialog v regionalni politiki«, zato je brž pozval poslanske kolege, da ga pri tem podprejo.



Današnjo ustanovno sejo so vodili najstarejši poslanec, 75-letni Ernest Maragall, ter dva najmlajša izvoljena predstavnika ljudstva Gerard Gómez del Moral in Rut Ribas. Na glasovanju so za predsednika izbrali Torrenta – podprlo ga je 65 poslancev, proti jih je glasovalo 56, o njegovem imenu pa se je preigravalo že prej – in imenovali so še druge člane predsedstva.



Tokratne razmere so posebne, zato niti uvodni nagovor ni bil samo formalnost, ampak se je Ernest Maragall postavil v bran odstavljenim politikom za zapahi oziroma v Bruslju. Dejal je, da so bili rezultati volitev 21. decembra potrditev izida referenduma 1. oktobra in so pokazatelj katalonske družbe: njene raznovrstnosti in kompleksnosti. Da bi se ta tesneje »zlepila«, si bo prizadeval tudi independentist Torrent, ki je danes opozoril na nekatere bolj pereče teme: sobivanje, feminizem, socialna pravičnost in demokratična načela, spoštovanje volje ljudstva.



Protestnik z napisom »Svoboda« pred katalonskim parlamentom. Foto: Emilio Morenatti/AP

Da ne bi bilo aretacij

Trije independentistični poslanci, ki so v priporu: Oriol Junqueras (Republikanska levica Katalonije), Joaquim Forn in Jordi Sànchez (Skupaj za Katalonijo), so danes o novem predsedstvu glasovali izza zapahov, medtem ko peterica poslancev v izgnanstvu v Bruslju ni zaprosila za glasovanje prek pooblaščencev, saj je upala, da njihovi glasovi ne bodo potrebni za izvolitev »njihovega« predsedstva. V Katalonijo pa niso prišli, saj bi tvegali aretacijo. Po drugi strani je uradni Madrid v torek jasno povedal, da bodo na ustavnem sodišču problematizirali vse morebitne »belgijske« glasove v katalonskem parlamentu.

Za konec januarja je napovedana seja, na kateri naj bi izvolili tudi novega katalonskega predsednika. Ponovni kandidat ERC in zveze Skupaj za Katalonijo je dosedanji predsednik Carles Puigdemont: kako naj bi ta vodil Katalonijo od daleč, pa ne ve nihče. Neredki Katalonci si med tem želijo, da bi se katalonska politika – tudi v odnosu do Madrida – vendarle premaknila naprej: da bodo na dnevnem redu še druge teme, ne samo razdvajajoče osamosvajanje.