Zagovorniki katalonske republike blokirajo ceste

Barcelona – V luči nedeljske aretacije in priprtja Carlesa Puigdemonta ter drugih vidnih katalonskih independentističnih politikov danes v Kataloniji več skupin zagovornikov neodvisnosti blokira ceste.

Po navedbah katalonskih prometno-informacijskih služb sta med drugim blokirani avtocesta blizu meje s Francijo ter državna cesta, ki Katalonijo povezuje z jugovzhodno špansko obalo. Puigdemontovi podporniki so davi nekaj časa blokirali tudi severno in južno vpadnico v Barcelono, a so blokado kasneje odstranili.

Proteste prirejajo Odbor za obrambo republike, sestavljen iz skupin državljanov, ki so v ponedeljek sporočile, da bodo začele cikel »stalnih protestov«. »Z najnovejšimi priprtji in aretacijo Puigdemonta se je jasno izkazalo, da smo dosegli točko, s katere ni povratka,« so zapisali v ponedeljkovem sporočilu za javnost.

Novinarske ekipe pred zaporom v Neumünstru, kjer je priprt nekdanji katalonski predsednik Puigdemont. Foto: Martin Scholz/AFP

Puigdemonta je nemška policija prijela v nedeljo na severu Nemčije v bližini meje z Dansko na podlagi evropskega pripornega naloga, ki ga je izdala Španija. Bil je na poti s Finske v Bruselj, kjer živi v izgnanstvu od lanskega oktobra. Puigdemont se je v Bruselj zatekel zaradi obtožb upora in vstaje, ki bremenijo tudi druge vidne katalonske independentiste. Grozi jim do 30 let zapora.

Kot poroča katalonska La Vanguardia, bo Puigdemontovo pritožbo v zvezi s kršitvami političnih pravic obravnaval Odbor za človekove pravice Združenih narodov.