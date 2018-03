Zagovorniki samostojne Katalonija zopet na ulicah

Be. B., STA

V Barceloni so se popoldne začele množične demonstracije podpornikov neodvisnosti Katalonije pod geslom Republika zdaj. Na zborovanju, ki ga je pripravilo civilnodružbeno gibanje Katalonski narodni kongres (ANC), se je zbralo na tisoče ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sodišče zavrnilo prošnjo Sancheza za izpustitev

Nekdanji vodja gibanja ANC Jordi Sanchez je kandidat za novega predsednika Katalonije, vendar pa mu je sodišče preprečilo udeležbo na glasovanju v parlamentu. Špansko vrhovno sodišče je namreč zavrnilo njegovo prošnjo za začasno izpustitev iz pripora, ki bi mu omogočila udeležbo na glasovanju v katalonskem parlamentu in prisego na položaj. Ustavno sodišče pa je že v sredo zavrnilo njegovo splošno prošnjo za izpustitev.

Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je sicer v noči na soboto za nedoločen čas preložil za ponedeljek predvideno sejo, na katerih naj bi glasovali o novem katalonskem predsedniku.

Na plakatih protestnikov je videti tudi obraze priprtih politikov. Foto: Pau Barrena/AFP

Neodvisnosti naklonjeni lista Skupaj za Katalonijo in levi republikanci (ERC) so se za Sancheza, ki je zaradi sodelovanja v prizadevanjih za neodvisnost Katalonije že od oktobra v priporu, kot novega kandidata za predsednika dogovorili minuli teden. Pred tem se je namreč nekdanji predsednik in vnovični kandidat Carles Puigdemont odpovedal kandidaturi.