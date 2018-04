Zaradi stavke francoskih železničarjev in Air France motnje v prometu

Be. B., STA

Stavka pri francoskih državnih železnicah SNCF in letalskem prevozniku Air France je danes znova povzročila motnje v železniškem in letalskem prometu. V povprečju vozita dva od petih hitrih vlakov TGV, letalski prevoznik je odpovedal okoli četrtino letov. Stavka bo tudi v torek.

V železniškem prometu je odpovedanih nekaj manj povezav kot ob stavki minuli teden, kljub temu pa po navedbah SNCF vozita le dva od petih TGV. V regionalnem železniškem prometu je bilo danes odpovedana več kot polovica povezav, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Dva dni stavkajo, dva dni delajo

Železničarji, za katere je to deveti stavkovni dan od začetka meseca, stavkajo zaradi nasprotovanja reformi železnic, s katero naj bi liberalizirali železniški promet in med drugim za nove zaposlitve ukinili ugoden status železničarjev. Napovedali so val stavk, in sicer dva dni stavkajo in tri dni delajo, za obdobje od začetka aprila do konca junija so napovedali skupno 36 stavkovnih dni.

V sindikatih po poročanju časnika Le Parisien razmišljajo tudi o možnosti, da bi stavko podaljšali v julij in avgust, poroča DPA.

Število zaposlenih, ki stavkajo, upada

Število sodelujočih v stavki SNCF sicer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP stalno upada, socialni konflikt na železnicah pa se je znašel v slepi ulici. Če je na začetku aprila v stavkovnih aktivnostih sodelovala še okoli tretjina železničarjev, jih je tokrat le še nekaj več kot 17 odstotkov. Delež je višj med sprevodniki; stavka jih skoraj 63 odstotkov, kar je vseeno 14 odstotnih točk manj kot na začetku stavke.

Železničarji stavkajo zaradi nasprotovanja reformi železnic, s katero naj bi liberalizirali železniški promet in med drugim za nove zaposlitve ukinili ugoden status železničarjev. Foto: Eric Canabis/AFP

Prvi mož SNCF Guillaume Pepy je tako ocenil, da »navdušenje nad stavko počasi kopni«, zagotovil pa je, da poleti v glavni potovalni sezoni ne bo stavkovnih aktivnosti, »saj so železničarji odgovorni ljudje«. Zmanjšuje se tudi podpora stavki v javnosti, okoli 60 odstotkov vprašanih v javnomnenjski anketi, objavljeni v časniku Journal du Dimanche, pa meni, da bi morala vlada načrte za reorganizacijo železnic izpeljati do konca.

Pri Air France, kjer zaposleni zahtevajo višje plače, stavka danes poteka deseti dan v obdobju dveh mesecev, napovedana je tudi za torek. Vodstvo družbe je nazadnje povečalo pritisk in želi, da zaposleni glasujejo o njegovem zadnjem plačnem predlogu. Predsednik Air Francea Jean-Marc Janaillac je napovedal, da bo v primeru neuspeha odstopil, poroča DPA.

Letalski prevoznik je po poročanju francoskih medijev sporočil, da načrtuje danes izvesti povprečno 75 odstotkov načrtovanih letov, pri tem 65 odstotkov na dolgih razdaljah, 65 odstotkov na srednjih razdaljah s pariškega letališča Charles de Gaulle ter 85 odstotkov letov na kratkih razdaljah na pariško letališča Orly in letališča v provincah.

V stavki po ocenah družbe sodeluje 28 odstotkov pilotov, nekaj manj kot 20 odstotkov kabinskega osebja in 13 odstotkov letališkega osebja.