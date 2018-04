Zaradi stavke pri Air France odpovedali 30 odstotkov letov

K. M., STA

Pariz - Uslužbenci francoskega letalskega prevoznika Air France že peti dan stavkajo v prizadevanjih za višje plače, zato je letalski prevoznik odpovedal 30 odstotkov načrtovanih letov. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP gre za več sto notranjih in mednarodnih letov, odpadla pa naj bi tudi četrtina medcelinskih letov.

Spor med zaposlenimi, ki zahtevajo za šest odstotkov višje plače, in vodstvom, ki pristaja le na enoodstotno zvišanje, traja že od februarja, stavka pa je napovedana tudi za prihodnji teden.

Po ocenah uprave Air France stavka 34 odstotkov pilotov ter 26 odstotkov kabinskega in 19 odstotkov letališkega osebja. Vodstvo družbe opozarja, da jih vsak dan stavke stane 25 milijonov evrov, ki bi jih raje namenili za nakup novih letal in nova delovna mesta.

Drugo največjo letalsko družbo v Evropi zadnja leta redno težijo stavke in delovni spori v zvezi z delovanjem v Franciji. Leta 2015 je prišlo tudi do incidenta, v katerem so delavci dvema vodilnima raztrgali oblačila ob protestu zaradi napovedi, da bo ukinjenih skoraj 3000 delovnih mest.

Kljub dobičku iz poslovanja v višini 1,5 milijona evrov je skupina v lanskem letu ustvarila 274 milijonov evrov čiste izgube. K temu so največ doprinesli stroški novih pogojev upokojevanja za pilote in kabinsko osebje KLM, poroča STA.