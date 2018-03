Zaradi umora novinarja novi odstopi v vrhu slovaške politike

De. P., STA

Bratislava – Po umoru preiskovalnega novinarja Jána Kuciaka sta s položaja poleg ministra za kulturo odstopila še dva visoka funkcionarja. Odstop sta v sredo naznanila svetovalka slovaškega premiera Mária Trošková in vodja sveta za nacionalno varnost Viliam Jasaň, ki ju je Kuciak omenjal v članku o povezavah med slovaškimi politiki in italijansko mafijo.

27-letnega Kuciaka in njegovo zaročenko Martino Kušnírovo so našli ustreljena v nedeljo zvečer v novinarjevi hiši v kraju Vel'ká Mača v bližini glavnega mesta Bratislava. Zanju so bili usodni streli v glavo in prsni koš. Policija je sporočila, da je najverjetneje šlo za naklepni umor, povezan z novinarjevim delom.

Kuciak je preiskoval domnevne povezave med slovaškimi politiki in italijansko mafijo. Politiki so menda imeli stike z italijanskimi poslovneži, slednji pa so bili v zvezi z zloglasno mafijsko združbo N'drangheta. Spletni novičarski portal Aktuality.sk in nekaj drugih novičarskih portalov je v sredo objavilo njegov nedokončani prispevek.

Kot je med drugim zapisal Kuciak, so Italijani, ki so imeli stike z mafijo, našli drugi dom na Slovaškem in začeli poslovati, dobivali so subvencije in pridobivali sredstva iz EU-skladov ter zgradili odnose z vplivnimi ljudmi v politiki, celo s kabinetom slovaške vlade. Omenil je tudi Ficovo svetovalko Troškovo in Jasaňa.

Kot sta v sredo v skupni izjavi zapisala Trošková in Jasaň, se do zaključka preiskave odrekata svojima položajema, ker da se njuni imeni zlorabljata za politični boj proti Ficu. Poskusi »nekaterih politikov in medijev, da bi naju povezali s temi odvratnimi zločini,« so nesprejemljivi, sta še dodala po poročanju BBC.

Še pred tem je v sredo svoj odstop naznanil slovaški minister za kulturo Marek Maďarič. Kot je pojasnil, je njegovo ministrstvo v vladi najbližje medijem in si po umoru novinarja ne more predstavljati, da bi ga še naprej vodil.