Zdravje Skripalove hčere se izboljšuje

London - Zdravstveno stanje hčere nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala Julije, ki je bila tako kot njen oče zastrupljena z živčnim strupom, se hitro izboljšuje, so sporočili iz bolnišnice, v kateri ju z očetom zdravijo. Njen oče je še vedno v kritičnem stanju.

Nekdanji ruski dvojni agent in njegova hči sta bila 4. marca napadena z živčnim strupom novičok. V stik s strupom sta najprej prišla na domačem naslovu v Veliki Britaniji. Preiskava je namreč pokazala, da so doslej najvišjo koncentracijo živčnega strupa našli na vhodnih vratih njunega doma. Nato so ju našli nezavestna na klopi v parku v angleškem Salisburyju.

London je odgovornost za napad pripisal Rusiji, kar slednja vztrajno in odločno zanika.

Velika Britanija, ki je krivdo za napad pripisala Rusiji, je izgnala 23 ruskih diplomatov. Veliki Britaniji se je ta teden solidarno pridružilo najmanj 26 držav in zveza Nato. Med njimi sprva ni bilo Slovenije, vendar je vlada, ki opravlja tekoče posle, na današnji seji sprejela odločitev, da na posvet pokliče slovenskega veleposlanika v Moskvi.