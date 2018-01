Zmaga se obeta »ljubiteljem« Beograda

Po javnomnenjskih raziskavah bi na beograjskih volitvah, če bi bile v nedeljo, zmagala lista "»Aleksandar Vučić - Zato, ker imamo radi Beograd«. Nemara tudi zaradi projekta Beograd na vodi, ki ga opozicija ne more zaustaviti z rušenjem že zgrajenih zgradb.

Koalicija s Srbsko napredno stranko na čelu bi zmagala s 40,4 odstotka glasov, če bi nastopila na volitvah skupaj s Socialistično stranko Srbije (SPS) pa bi dobila 47 odstotkov glasov. Rezultati agencije Faktor plus so še pokazali, da bi SNS sledila lista Dragana Đilasa s 16,6 odstotka, tretja pa bi bila skupina državljanov Aleksandra Šapića z 11,1 odstotka glasov volivcev.

Sledile bi lista demokratov z Draganom Šutanovcem na čelu s 7,2 odstotka in listi Dveri ter Dovolj je bilo (DJB) s po 5,2 odstotka glasov. Volitev bi se udeležilo 49 odstotkov anketiranih, 31 odstotkov pa jih ne bi prišlo na volišča. V mestno skupščino bi vstopili naprednjaki, socialisti in demokrati, medtem ko druge stranke ne bi prestopile parlamentarnega praga.

Mestni volilni komisiji je danes predala volilno listo za udeležbo na beograjskih volitvah, razpisanih za 4. marec, tudi iniciativa Ne da(vi)mo Beograd - Čigavo mesto, naše mesto - Ksenija Radovanović. Prvi na listi je Dobrica Veselinović. Volilna komisija je doslej potrdila 11 volilnih list, zadnji rok za njihovo vložitev pa je 16. februar. Kot kaže, na beograjskih volitvah ne bo sodeloval Luka Maksimović - Beli, ki je zaznamoval zadnje predsedniške volitve. Kot je pojasnil, ima njegovo gibanje še veliko dela do konca mandata v Mladenovcu.

Beograd na vodi vztrajno raste

V Srbiji se skoraj ne govori več o neobstoječih milijardah, privatizaciji obale in zasebni vojski v maskirnih kapah iz Hercegovačke, kot da je bilo že vse povedano. V Beogradu tako raste projekt – čeprav bolj počasi –, ki spominja na parodijo Dubaja. Po mnenju pravnih strokovnjakov opozicija tudi ne bi mogla veliko narediti, če bi prevzela oblast, ker sicer neugodne pogodbe za Srbijo ne bi mogla razveljaviti.

Mestne oblasti ne bo nihče več ničesar vprašal, ker je Beograd na vodi razglašen za projekt nacionalnega pomena. Tudi če bi volivci prisluhnili argumentom, da gre za mini mesto, ki ga ni mogoče oskrbeti z elektriko, vodo in parkirnimi mesti, in da so obljube o več deset tisoč delovnih mestih in arabskih milijardah lažne, njihovi glasovi ne bi zaustavili bagerjev.

Pravniki še menijo, da bo politična akcija možna šele po tem, ko bo pravosodje končalo svoje delo. Na ustavnem sodišču je namreč več pobud za oceno ustavnosti sporazuma med Srbijo in Združenimi arabskimi emirati. Strokovnjaki iz vrst opozicije ocenjujejo, da sporazum ukinja srbsko zakonodajo in da gre za tipičen primer neustavnega meddržavnega sporazuma.

O tem, da je projekt prišel do faze, ko ga ni mogoče več zaustaviti, je prepričan tudi Šapić, ki je eden izmed močnejših kandidatov v lokalni volilni tekmi. Tega mnenja je tudi Šutanovic, ki pa pravi, da je treba rešiti vsaj to, kar se še lahko reši. V DJB menijo, da bi rušenje že zgrajenih objektov naredilo več škode kot koristi. Da je projekt finančno škodljiv, meni tudi Đilas, mnogi pa menijo, da gradnja ni največji problem, temveč način, po katerem se dela.