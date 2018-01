Abe v Evropi: najden v prevodu?

Naloga japonskega premiera v vzhodni Evropi je večplastna in vsakdo jo lahko bere po svoje.

Preden je Šinzo Abe danes prispel v Beograd, so tamkajšnji mediji vztrajno poročali, da bo prvi obisk japonskega premiera­ v Srbiji po 30 letih spodbudil nove naložbe, japonski pa poudarjali, da bo Abe med evropsko turnejo predvsem poskusil pridobiti podporo pri severnokorejskem vprašanju.



Abe je začel obisk na stari celini prejšnji petek v Estoniji in nadaljeval turnejo v Latviji in Litvi. Po sploh prvem obisku japonskega premiera v treh baltskih državah je nadaljeval turnejo v Bolgariji, nato je z odhodom v Beograd prestopil meje Evropske unije, danes pa bo sklenil evropski krog v ­Romuniji.