Afrika postaja nova domovina islamskega terorizma

Boj proti terorizmu še ni dobljen, je tik pred lanskim božičem med obiskom v Nigru svaril francoski predsednik Emmanuel Macron. Zlasti države tako imenovane sahelske Afrike, med njimi predvsem Čad, Mali in Niger, že postajajo vse pogostejša tarča džihadistični milic, ki si tam iščejo novo zatočišče.



Po vojaškem porazu tako imenovane Islamske države (IS), ki je v Siriji in Iraku konec lanskega leta izgubila veliko večino pred leti na hitro pridobljenih ozemelj, poskušajo različne džihadistične skupine na hitro pridobiti nova, nadomestna ozemlja. Prostrane in relativno redko poseljene države zahodne Afrike, v katerih marsikje vlada popolna anarhija, so za kaj takega zelo primerne.



Mali že postaja naš novi Afganistan, je pred časom v Le Mondu razmere komentiral njihov ekspert za Bližnji vzhod in Afriko, podobna opozorila pa so kot po tekočem traku izrekli tudi vsi vodilni francoski in nemški politiki, ki so v prizadevanjih za večjo evropsko vojaško pomoč tako imenovani sahelski peterici (Mali, Burkina Faso, Mavretanija, Niger in Čad) lani obiskali te države. Evropa se seveda boji predvsem afriških beguncev, ki čez te države potujejo proti severu celine, zlasti v Libijo in od tam čez Sredozemsko morje v Evropo. Toda nič manj nevaren in z begunsko krizo tesno povezan problem ni islamski terorizem, ki te države še dodatno destabilizira in ustvarja idealne razmere za popoln kaos. Zaradi bližine – Evropo od severnoafriških obal namreč loči le nekaj deset kilometrov morja – pa je seveda zelo nevaren tudi Evropski uniji.