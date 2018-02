Alberto Fujimori znova pred sodnika

Ka. M.

Lima - Alberto Fujimori, ki je Peru vodil v letih 1990-2000, bo znova sedel na zatožno klop. Tokrat bo sodišče odločalo, ali je skupaj z dvaindvajsetimi soobtoženci kriv za umor šestih kmetov leta 1992, ki ga je zagrešila specialna enota Colina.

Kot vse kaže, Alberta Fujimorija nov sodni proces ne vznemirja preveč. Po besedah njegovega odvetnika Miguela Pereza, se nekdanji predsednik sojenja ne boji, saj je prepričan v svojo nedolžnost. Tožilstvo bo sicer zanj zahtevalo 25-letno zaporno kazen, pišejo tuji mediji.

Novo sojenje 79-letnemu Fujimoriju prihaja po tem, ko ga je 24. decembra lani aktualni perujski predsednik Pedro Pablo Kuczynski pomilostil sredi prestajanja 25-letne zaporne kazni zaradi korupcije in hujših kršitev človekovih pravic, med drugim zunajsodnih pobojev in ugrabitev v času, ko je bil na oblasti. Uradno je pomilostitvi botrovala Fujimorijeva neozdravljiva bolezen, ki bi po mnenju zdravnikov v zaporu napredovala hitreje kot na prostosti, neuradno pa (perujska) javnost ugiba, ali pri pomilostitvi ni šlo za politično kupčijo med Fujimorijevim sinom Kenjijem in predsednikom Kuczynskim.

Kenji Fujimori se je namreč skupaj z devetimi poslanskimi kolegi nekaj dni pred pomilostitvijo vzdržal glasovanja o nezaupnici predsedniku Kuczynskemu, ki jo je zaradi domnevne korupcije vložila stranka Ljudska sila (Fuerza Popoluar). Največjo opozicijsko stranko Ljudska sila vodi Kenjijeva sestra Keiko Fujimori, Kenji pa je bil iz stranke v disciplinskem postopku izključen konec januarja, in sicer zaradi neposlušnosti.

Ob njegovi izključitvi so mnogi poudarjali, da spor brata in sestre Fujimori razdvaja tako imenovane fujimoriste, privržence nekdanjega avtoritarnega predsednika. Keiko se je tako soočala z očitki, da si za razliko od brata premalo prizadeva za očetovo izpustitev iz zapora ter da se v svojih politikah oddaljuje od njegove politične dediščine. Navkljub kritikam, da se v javnosti premalo zavzema za očeta, je Keiko Fujimori v ponedeljek, ko je bil naznanjen začetek novega sodnega procesa proti Albertu Fujimoriju, na twitterju zapisala, da si njen oče med sojenjem zasluži ostati na svobodi, saj bi pripor škodil njegovemu slabemu zdravju.

Medtem ko fujimoristi svojemu nekdanjemu vodji želijo vse dobro, pa utegne vnovična obsodba Alberta Fujimorija prinesti vsaj kanček zadoščenja njegovim nasprotnikom ter svojcem več deset tisočih žrtev avtoritarnega sistema devetdesetih let minulega stoletja.