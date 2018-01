Alibaba z zavajanjem do osebnih podatkov

Šp. B., STA

Peking − Kitajski spletni trgovec Alibaba se je znašel pod plazom kritik, saj je njegova storitev za spletna plačila Alipay po mnenju uporabnikov z zavajanjem delila njihove podatke o nakupnih navadah s tretjimi osebami. Alipay, ki ga vsak dan uporablja na milijone ljudi, je domnevno strankam izjavo o strinjanju »podtaknil« med besedilo drobnega tiska.

Za storitvijo Alipay stoji Alibabina podružnica Ant Financial, ki med drugim ponuja mobilna plačila in posojila milijonom Kitajcev. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki povzema kitajske državne medije, so uporabniki Alipaya s potrditvijo pogojev uporabe, ki jih zaradi velike količine drobnega besedila le redkokdo dejansko prebere, izrazili tudi strinjanje z novim načinom obravnave osebnih podatkov.

Te naj bi Ant Financial uporabljal za preučevanje nakupnih navad Alibabinih strank, kar mu je omogočalo izdatno prilagajanje plačilnih storitev in kreditnih ponudb. Marsikateri uporabnik je to še sprejel, a so se v javnosti pojavile informacije, da so do osebnih podatkov prišle tudi tretje osebe.

Kitajski potrošniki so podrobnejšega nadzora zaradi državne politike zbiranja osebnih podatkov sicer vajeni, a so mnogi ocenili, da je takšno ravnanje kljub temu korak predaleč.

Na Kitajskem ni prodaja osebnih podatkov sicer nič nenavadnega, zato je vlada lani sprejela zakon, ki od podjetij med drugim zahteva hrambo osebnih podatkov uporabnikov, a tudi njihovo dobro zaščito in izrecno privolitev uporabnikov v posredovanje podatkov tretjim osebam. Eden od odvetnikov, ki zastopa po lastnih ocenah oškodovane uporabnike, je poudaril, da slabe zaščite osebnih podatkov ne smemo vzeti kot dejstvo. »Če se zdaj ne osredotočimo na izboljšanje stanja, se bo to le še poslabšalo,« je opozoril.