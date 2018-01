Aljasko stresel potres z magnitudo 7,9

Na območju so izdali tudi opozorilo pred morebitnim cunamijem.

Š. J., STA

Anchorage − Južno obalo Aljaske je danes stresel močan potresni sunek z magnitudo 7,9, je sporočil ameriški seizmološki urad USGS. Na območju so izdali tudi opozorilo pred morebitnim cunamijem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potres je območje stresel ob 10.31 po srednjeevropskem času. Žarišče potresa je bilo kakih 280 kilometrov južno od mesta Kodiak v Aljaškem zalivu v globini 25 kilometrov, je sporočil USGS.

Ameriški center za opozorila pred cunamijem je izdal opozorilo za Aljasko in zahodno obalo Kanade (British Columbia), še poroča AFP. Na zahodni obali ZDA pristojne službe opazujejo, ali je potres morda povzročil cunami, na Havajih in otoku Guam pa so opazovanje že preklicali.