Atene – Avgusta se bo iztekel tretji paket evropske pomoči in vzporednih varčevalnih ukrepov, ki so oglodali Grčijo do kosti. Po trditvah evropskih tehnokratov novega paketa (»memoranduma«) ne bo, toda Grčija bo še vrsto let ostala pod ostrim nadzorom posojilodajalcev in evropskih institucij. Analitik in ekonomist Janis Kiboropulus je poudaril, da še ni čas za govorjenje o okrevanju in širjenje »pozitivnih« novic. Nasprotno.

Tudi jaz mislim, da novega varčevalnega memoranduma ne bo. Vsaj ne v obliki, v kateri smo poznali memorandume od leta 2010. Grški posojilodajalci in partnerji trenutno iščejo nekakšen 'hibridni' sistem za nadzorovanje grškega gospodarstva od avgusta naprej. To bo dodatno okrepljen sistem nadzora – ostrejši, kot je bil po izteku paketov pomoči na Portugalskem ali Irskem. Ključne komponente tega nadzornega mehanizma je mogoče videti v evropskih regulacijah za države, ki imajo težave s finančno stabilnostjo (regulacija 472/2013). Pri teh regulacijah je ključno, da morajo biti države, dokler ne odplačajo 75 odstotkov dolga, ki izhaja iz 'paketa finančne pomoči', še naprej pod strogim nadzorom. Grčija posojilodajalcem dolguje 230 milijard evrov. Trajalo bo več desetletij, da bomo lahko odplačali tri četrtine tega dolga – 175 milijard evrov.Jasno je, da bomo še zelo dolgo pod strogim nadzorom. Zato o kakršnikoli suverenosti ne moremo govoriti. Nasprotno. Kakšna bo ta oblika nadzora, bomo izvedeli v prihodnjih mesecih. Bo pa gotovo ravno tako 'eksperimentalna' in 'originalna', kot je bil leta 2010 prvi varčevalni memorandum v zgodovini evrskega območja.