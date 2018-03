Američanom prekipelo zaradi strelskih pohodov (FOTO)

L. Z., STA

Washington - Združene države Amerike je preplavil val protestov, ki jih je sprožil pokol na floridski šoli, v katerem je 19-letni Nikolas Cruz pobil 17 ljudi. Osrednji Protest za naša življenja (March For Our Lives), ki so ga pripravili študenti, poteka v Washingtonu, pridružilo se mu je še okoli 800 shodov drugod po državi in svetu.

Protestniki zahtevajo strožji nadzor nad orožjem: politike želijo prepričati, naj vendarle sprejmejo ukrepe, ki bodo prepovedali posedovanje strelnega orožja brez dovoljenja.



Kmalu bodo imeli volilno pravico

Ameriški predsednikse je sicer v petek iz Washingtona z družino odpravil na svoje posestvo Mar-a-Lago na Floridi, so se pa iz Bele hiše že odzvali, da »ploskajo pogumu številnih mladih Američanov«, ki izvajajo ustavno pravico do svobodnega izražanja mnenja. »Zaščita naših otrok je glavna prioriteta predsednika,« so zapisali v sporočilu za javnost.





Protest so pripravili študenti. Foto: Alex Brandon/AP

Protestniki mu sicer očitno ne verjamejo, saj so se zbrali tudi pred stolpnico v New Yorku, kjer ima domovanje. »Če se naši voditelji obnašajo kot otroci, potem morajo otroci prevzeti vodenje,« so zapisali na enega od transparentov. Trumpa so na transparentih tudi opozorili, da bodo leta 2020 tudi oni že imeli volilno pravico, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



17 minut v spomin na 17 žrtev



Ameriški srednješolci so množično protestirali že 14. marca, ko so simbolično zapustili pouk za 17 minut v spomin na 17 žrtev Parklanda. Ponekod so jih šolske oblasti pri tem »Nacionalnem odhodu iz šole« podpirale, drugje so jih celo kaznovali z opomini.

Ameriški šolarji napovedujejo, da bodo tokrat vztrajali, dokler ne bo resnih ukrepov za omejitev nasilja z orožjem in obljubljajo udeležbe na prihodnjih volitvah, kjer bodo volili proti kandidatom, ki delujejo po nareku orožarskega lobija.