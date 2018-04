»Ameriška misija za umik iz Sirije se ni spremenila«

Trump ni spremenil ciljev glede Sirije in si še naprej želi, da se ameriški vojaki iz te države čim prej umaknejo.

Be. B., STA

Washington - V nedeljo je tiskovna predstavnica bele hiše Sarah Sanders sporočila, da Trumpovi cilji glede umika iz Sirije ostajajo nespremenjeni. Donald Trump si še naprej želi, da bi se ameriški vojaki čim prej umaknili iz te države. Francoski predsednik Emmanuel Macron je sicer pred tem sporočil, da je Trumpa prepričal v to, da bi ameriški vojaki še ostali.

»Ameriška misija se ni spremenila. Predsednik je bil jasen, da si želi, da se ameriški vojaki vrnejo domov kar se da hitro,« je v zvezi z navedbami iz Pariza dejala Sandersova.

Trump napovedal popoln umik

Ameriški vojaki so bili v Siriji v prvi vrsti za urjenje kurdskih in drugih borcev za boj proti džihadistični skupini Islamska država (IS). Zdaj ko je ta skupina bolj ali manj poražena, je Trump napovedal popoln umik iz Sirije.

»Odločeni smo, da povsem porazimo IS in da ustvarimo pogoje, da se ta skupina ne bo vrnila. Poleg tega pričakujemo, da bodo naši zavezniki in partnerji v regiji prevzeli večjo odgovornost tako vojaško kot finančno za varnost v regiji,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejala Sandersova.

Macron je sicer nekaj ur prej sporočil, da je prepričal Trumpa v to, da bo ostal angažiran v Siriji dolgoročno. »Pred desetimi dnevi je predsednik Trump napovedal, da se bodo ZDA umaknile iz Sirije,« je dejal Macron v pogovoru za francosko televizijo. »Lahko vam zagotovim, da smo ga prepričali v nujnost, da je treba tam ostati dolgoročno,« je zatrdil francoski predsednik.

ZDA, Francija in Velika Britanija so minuli konec tedna izvedle raketne napade na cilje v Siriji, s čimer so odgovorile na uporabo kemičnega orožja v sirskem mestu Duma teden dni prej. Odgovornost za ta napad, v katerem naj bi bil uporabljen klor, morda pa tudi sarin, pripisujejo režimu Bašarja al Asada, ki pa vpletenost zanika. Skupaj z Rusijo zatrjujeta, da je bil napad s kemičnim orožjem, ki sicer še ni neodvisno dokazan, zaigran.