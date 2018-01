Ameriške vladne agencije ostale brez denarja

M. Č., STA, Be. B.

Washington - V ameriškem senatu je sinoči za nadaljevanje razprave in prehod na glasovanje o predlogu zakona za začasno nadaljevanje financiranja dela agencij zvezne vlade glasovalo 50 senatorjev, 48 pa jih je bilo proti. Ker je bilo za uspeh potrebnih 60 glasov, je vlada ostala brez potrebnega denarja za normalno delo.

Zataknilo se je pri vprašanju nezakonitih priseljencev, ki so prišli v ZDA brez svoje krivde kot mladoletniki s starši ali skrbniki, t. i. sanjačev.

Trumpov bes

Ameriške demokrate bolj skrbijo »nezakoniti migranti« kot vojska in varnost ameriških meja, je bil danes na spletnem družbenem omrežju Twitter besen ameriški predsednik Donald Trump. S tem je mislil je na zgoraj omenjena neuspešna nočna pogajanja o nadaljnem financiranju dela agencij ameriške zvezne vlade, ki bodo v prihodnjih dneh ohromljene.

Velike škode za zdaj še ne bo, saj ob vikendih vladne službe ne delajo in se delo vlade praktično začne šele v ponedeljek. Pričakovati gre sicer, da bodo ključne vladne službe delovale naprej, preostali pa bodo delali brez plače v pričakovanju, da jim jih bo kongres zagotovil za nazaj.

Pojavile pa so se že prve nevšečnosti. Turisti že danes niso mogli več obiskati znamenitega kipa svobode ter otoka Ellis s slavnim muzejem priseljevanja, ki ležita pred obalo New Yorka. Oba namreč upravlja vladna nacionalna služba za parke. Iz institucije Smithsonian so medtem sporočili, da njihovi muzeji in živalski vrt v prestolnici Washington ostajajo odprti čez konec tedna, za ponedeljek in nadaljnje dni pa se bodo še odločili.

»Darilo« ob prvi obletnici predsedovanja

Kot je dejal Trump, ki sicer danes »praznuje« prvo obletnico predsedovanja, bi demokrati zlahka sprejeli dogovor, a so se raje odločili za blokado dela zvezne vlade. »To je prva obletnica mojega predsedovanja in demokrati so mi želeli dati lepo darilo,« je zapisal predsednik. Zaradi odprtega vprašanja financiranja vladnih služb se je moral Trump odpovedati praznovanju v svojem resortu Mar a Lago in namesto tega ostati v Washingtonu.

Meni, da bi v letošnjem letu potrebovali več republikancev za preboj skozi vso zmešnjavo.

Tudi podpredsednik ZDA Mike Pence, ki je sicer na poti na Bližnji vzhod, se je v pogovoru z vojaki ob postanku na letališču Shannon na Irskem dotaknil vprašanja financiranja. Zagotovil jim je, da bodo v Washingtonu zagato rešili, vseeno pa je novinarjem dejal, da si vojaki zaslužijo boljše ravnanje.

Ameriški senat je medtem začel redko nujno zasedanje, na katerem nadaljuje pogajanja. Vodja senatne večineje kolege pozval, naj k»ončajo to norost« in sprejmejo zakon o začasnem financiranju.