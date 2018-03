Ameriški Fed pričakovano zvišal obrestno mero

New York – Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je po pričakovanjih zvišala osrednjo kratkoročno obrestno mero, kljub temu da inflacija še vedno ostaja nizka. Zvišanje za četrtino odstotne točke obresti še vedno ohranja na nizki ravni med 1,5 in 1,75 odstotka.



Četrti dvig obrestne mere v zadnjih mesecih – prvič pod vodstvom novega predsednika Jeroma Powella – kaže na zaupanje vodstva Feda v trdno gospodarsko rast, ki se devet let po veliki recesiji še vedno krepi. »Poskušamo ubrati srednjo pot,« je pojasnil Powell. Po eni strani se namreč ob čedalje večjem zaposlovanju pripravljajo na pričakovano rast inflacije, po drugi strani ne želijo zadušiti rasti. Vlagatelji so pričakovano novico pozdravili z rastjo cen na borznih trgih, manj navdušeni so potrošniki, saj bo zvišala stroške posojil, še posebej za dolgove na kreditnih karticah in nekatera hipotekarna posojila.



Trije dvigi ali več?



Največ nejasnosti je bilo pri vprašanju, ali bo centralna banka ohranila napoved pri letošnji treh dvigih osrednje obrestne mere ali bo dodala še enega. Za zdaj ostajajo pri treh, zato pa lahko prihodnje leto namesto dveh pričakujemo tri. Tako naj bi obrestna mera do konca leta zrasla na okoli 2,1 odstotka, prihodnje leto pa do 2,9 odstotka. Napovedi so se v zadnjih mesecih še okrepile, saj naj bi se uradna nezaposlenost do konca leta znižala na 3,8 odstotka, prihodnje leto pa vse do 3,6 odstotka, najnižje v desetletjih. Gospodarstvo naj bi letos zraslo za 2,7 odstotka (lani 2,5 odstotka), prihodnje leto pa za 2,4 odstotka.



Ekonomiste najbolj skrbi, da bi republikansko znižanje davkov in okrepljeno trošenje zvezne vlade lahko povzročila pregrevanje gospodarstva, zaradi česar bi morala centralna banka posredovati z dodatnimi zvišanji obrestne mere. Šest od 15 članov odbora za odprti trg (FOMC), ki določa politiko Feda, je namreč prepričanih, da bodo letos potrebna štiri zvišanja, eden jih napoveduje celo pet. Ameriška centralna banka je obresti zadnjič povišala štirikrat v enem letu leta 2006, dobro leto pred izbruhom krize. Čeprav so od danes te najvišje v zadnjem desetletju, pa so še vedno precej nižje od zgodovinskega povprečja okoli petih odstotnih točk.