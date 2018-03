Ameriško-korejski manevri kljub dogovarjanju za srečanje s Kimom

D. S.

Najnovejše diplomatsko zbliževanjem med severnokorejskim komunističnim režimom in Južno Korejo, ki ga je med nedavnimi olimpijskimi igrami simbolično pospremil tudi skupni nastop športnikov iz obeh držav, očitno ni ovira, da Washington in Seul v začetku aprila ne bi skupaj izvedla rednih letnih manevrov, ki so jih v Pjongjangu do zdaj vedno razumeli kot izjemno vojaško provokacijo.

Kot je povedala tiskovna predstavnica južnokorejskega obrambnega ministrstva, se bodo ameriško-južnokorejski manevri začeli 1. aprila, potekali pa bodo na enak način, kot vsa leta prej, le da bodo letos nekoliko krajši od lanskih. V Seulu tokrat posebej poudarjajo »izrazito obrambni značaj« letošnjih vojaških vaj, tako da v Pjongjangu, po prepričanju Seula, ne bi smeli imeti nobenih razlogov za proteste.

Dvakrat prestavljene vaje

Vsakoletno redno spomladansko urjenje vojaških sil ZDA in Južne Koreje bi se sicer moralo začeti že februarja, vendar so manevre zaradi olimpijskih, takoj nato pa še paraolimpijskih iger v Pjongčangu kar dvakrat preložili. Koliko je na prestavitev manevrov vplivalo zbliževanje med Pjongjangom in Seulom, ki smo mu bili priče že med samimi olimpijskimi igrami, ko je prišlo ne le do skupnega nastopa športnikov z obeh delov že desetletja razdeljenega korejskega polotoka, ampak tudi do srečanja delegacij obeh držav, je težko oceniti. Vsekakor pa obisk vplivne sestre severnokorejskega diktatorja Kim Jo Džong v Južni Koreji skupaj z govoricami, da bi se kmalu lahko srečala tudi ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Džong Un, ni ostal brez posledic.

Presenetljiva potrpežljivost

Južnokorejska delegacija se je med srečanjem v Pjongjangu s severnokorejskim diktatorjem Kim Džong Unom uspela dogovoriti tudi o vrhunskem sestanku med njim in južnokorejskim predsednikom Mun Džae Inom, ki naj bi se prav tako zgodilo aprila, in bo menda potekalo v obmejnem mestu Panmundžom. Eden izmed varnostnih svetovalcev južnokorejskega predsednika naj bi po teh pripravljalnih pogovorih povedal, da naj bi severnokorejski diktator tokrat za spremembo izrazil celo določeno razumevanje do rutinskih skupnih vojaških vaj med Južno Korejo in ZDA.

Po začetku »internega« medkorejskega zbliževanja in prvih znakih popuščanja Kim Džong Una, ki so ga ameriške vojaške grožnje in dodatno poostrene sankcije očitno le nekoliko »načele«, je tudi ameriški predsednik Donald Trump izrazil pripravljenost na morebitno srečanje s severnokorejskim diktatorjem. Po vseh medsebojnih grožnjah z jedrskim orožjem in zmerljivkah, s kakršnimi sta se obkladala »mali raketni mož« kot je Trump zmerjal Kima, in »umsko senilni Američan« (kot mu je odgovarjal Kim), bi bilo tudi to svojevrstno presenečenje.

Prepiri o severnokorejskem jedrskem programu so eskalirali lani, ko je Severna Koreja zapored testirala več raket in izvedla več jedrskih eksplozij, ki so bile vse po vrsti v nasprotju z resolucijimi Združenih narodov. Kako daleč so najnovejša dogovarjanja, po katerih bi se Trump in Kim, kot ugibajo opazovalci, morda lahko srečala na nevtralnih švedskih tleh, še ni znano.