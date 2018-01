Assange dobil ekvadorsko državljanstvo

L. Z., STA

Quito - Ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange, ki je že več kot pet let na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, je dobil ekvadorsko državljanstvo, je danes sporočila ekvadorska zunanja ministrica Maria Fernanda Espinosa.



Kot je ministrica povedala na novinarski konferenci, je Assange državljanstvo dobil 12. decembra lani. Dodala je, da je Ekvador zatem zaprosil Veliko Britanijo, naj Assangeu odobri status diplomata, s čimer bi dobil imuniteto pred aretacijo, kar pa je London zavrnil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



46-letni Avstralec biva v majhni pisarni na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu. Ekvadorske oblasti so mu azil odobrile leta 2012, ko so ga na Švedskem preiskovali zaradi domnevnega posilstva. Švedske oblasti so kasneje ustavile preiskavo, vendar se Assange boji, da ga bodo britanske oblasti vseeno aretirale in izročile ZDA, kjer ga iščejo zaradi objave tajnih dokumentov o vojnah v Iraku in Afganistanu na spletni strani Wikileaks.



Britansko zunanje ministrstvo vztraja, da je edina možna rešitev, da se Assange preda britanskim oblastem.