Azija na črnih valovih

V Aziji ni prav nikogar presenetilo, ko so jedrski znanstveniki konec minulega tedna kazalec na simbolični uri, ki odšteva čas, kolikor ga je človeštvu še ostalo do kataklizme, pomaknili na dve minuti do polnoči. Prav tako se ni nihče začudil, ko so znanstveniki obrazložili, da se je svet pomaknil na sam rob uničenja, ker mu iz Severne Koreje grozi jedrski holokavst, ker Ameriki in Rusiji nikakor ne uspe najti načina za mirno skupno življenje in ker se v Južnem kitajskem morju dvigajo nevarni valovi.

In nihče ni slišal nič novega v zlohotnem opozorilu, da politično ohladitev spremlja podnebna otoplitev. Vsi pa so se vprašali, čemu od vsega tega bi se bilo mogoče izogniti in kazalec pomakniti vsaj malce bolj stran od roba večne noči. Uro so že davnega leta 1947 ustvarili znanstveniki, zbrani okoli tako imenovanega »projekta Manhattan, s katerim so razvili prvo ameriško jedrsko bombo. Po jedrskem napadu na Hirošimo in Nagasaki se jim je namreč zdelo potrebno spremljati stopnjo nevarnosti, ki jim grozi zaradi lastnega izuma, in opozarjati na dejavnike, ki človeštvo vodijo v propad. Takrat so kazalec nastavili na sedem minut do polnoči. Pozneje so ga 22-krat pomaknili nazaj ali naprej. Najdlje je bil od sodnega dne oddaljen leta 1991, ko so ga znanstveniki zaradi konca hladne vojne postavili na 17 minut do polnoči.