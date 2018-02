Bazilika Božjega groba v Jeruzalemu zaprta

M. Bi., STA

Voditelji krščanskih cerkva so danes do nadaljnjega zaprli baziliko Božjega groba, kraj, kjer naj bi umrl in vstal Jezus Kristus. Razloga sta novi mestni davek in predlagana zakonodaja, ki bi omogočila razlastitve.

Kot poroča francoska tiskovna agencija afp, so odločitev naznanili voditelji vzhodne pravoslavne, armenske apostolske in rimskokatoliške cerkve v Jeruzalemu, ki skupaj upravljajo baziliko. Kako dolgo bo zaprta, ni jasno.

Izraelska vlada bo danes obravnavala predlog zakonodaje, ki bi omogočila podržavljenje cerkvene posesti. »To nas spominja na podobne zakone, ki so bili uvedeni proti Judom v času temačnega obdobja v Evropi,« so predstavniki cerkva zapisali v skupni izjavi.

Protestirajo tudi proti novemu davku jeruzalemske občine na cerkveno imetje, ki je po njihovi oceni »poskus oslabiti krščansko prisotnost v Jeruzalemu«.

Bazilika Božjega groba velja za najsvetejši kraj krščanstva. Kristjani verjamejo, da je bil na mestu, kjer danes stoji bazilika, pokopan in Jezus Kristus, ki je v skladu z njihovo vero kasneje vstal od mrtvih. Gre za pomemben romarski kraj.