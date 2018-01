Beli rasist v Beli hiši

New York - Donald Trump je danes podpisal razglas, s katerim je počastil spomin na Martina Luthra Kinga, slovitega borca za državljanske pravice temnopoltih. Iz novinarskih vrst v Beli hiši je priletelo vprašanje: »Ali ste rasist?«

Ameriška razprava o politiki priseljevanja je v torek za hip vzbudila upanje, da se bo po vseh grobih besedah in korakih nazaj vendarle premaknila naprej z dogovorom obeh strank. Trump je priredil sestanek s kongresniki obeh strank, ki so ga kamere slabo prenašale v živo, s čimer je hotel celotni Ameriki pokazati, da ni napol zmešan voditelj iz razvpite knjige Fire and Fury: Inside the Trump White House (Ogenj in bes: Znotraj Trumpove Bele hiše), ampak učinkovit predsednik države, ki trdno drži vse niti v rokah. Vtis ni trajal dolgo. V četrtek ni samo zavrnil dogovora kongresnikov, ampak pri tem z grobimi besedami, zakaj v državo sprejemajo ljudi iz držav, kot je Haiti ali Salvador, ter afriških »usranih lukenj«, namesto iz Norveške, sprožil val ogorčenja in obtožb o rasizmu.

#UsranaLuknjaPredsednik

Izjava je odmevala po svetu, »komisija Afriške unije [AU] je vznemirjena zaradi izjav ameriškega predsednika, ko priseljence iz afriških držav in drugod obravnava s tako zaničevalnimi izrazi«, je sporočila Ebba Kalondo, tiskovna predstavnica AU, in opozorila, da je ob vseh Afričanih, ki so prišli v ZDA na suženjskih ladjah, to roganje sprejemljivemu vedenju in običajem. Tiskovni predstavnik visokega komisariata ZN za človekove pravice Rupert Colville je bil še ostrejši, »ne moremo uporabiti druge besede kot rasistično«, je sporočil iz Ženeve. »Ne moreš celotnih držav in celin odkloniti kot 'usranih lukenj', njihovo prebivalstvo, ki ni belopolto, pa zaradi tega ni dobrodošlo,« je bil jasen.





Foto: Carlos Barria/Reuters

Na Haitiju so preplavile družbena omrežja fotografije narave, Haitijec Harold Isaac je ob tem zapisal: »Hey #UsranaLuknjaPredsednik, takole je videti #UsranaLuknja.« Haitijski veleposlanik je v Washingtonu obsodil Trumpove opazke in zahteval uradno pojasnilo. Podobni odzivi prihajajo iz Afrike, ob vrsti fotografij, ki slavijo lepote celine, se vrstijo zahteve za pojasnila. V Bocvani so poklicali na zagovor ameriškega veleposlanika, naj »pojasni, ali Bocvano obravnavajo kot 'usrano luknjo'«. Ob tem so se čudili, zakaj ameriški predsednik »uporablja poniževalne opise ob omembi držav, s katerimi imajo ZDA dolgoletne prisrčne in obojestransko koristne odnose«.

Predsednik predsodkov

Bela hiša je danes hotela popraviti škodo. Predsednik je na twitterju zapisal, da »so bile na srečanju uporabljene trde besede, toda ne takšne, kot so jih opisovali mediji«. Toda demokratski senator Dick Durbin, ki je bil na sestanku, ga je postavil na laž. »Izrekel je vse te s sovraštvom napolnjene stvari, in to večkrat,« je bil jasen in dodal, da je to »nizkotnost in rasizem«.

Tudi republikanski senator Jeff Flake je zapisal, da so mu udeleženci srečanja takoj povedali o predsednikovem besednjaku, ki »ni oster, ampak ostuden in grd«. Trumpa sta vzela v bran republikanska senatorja David Perdue in Tom Cotton, njuna obramba je bila, da »se ne spomnita takšnih opazk«.

Ostrina Trumpovih izjav ni presenetljiva. Kampanjo je začel z napadom na mehiške priseljence, označil jih je za »kriminalce, posiljevalce in preprodajalce mamil«. Lani je New York Times poročal o njegovem pritoževanju, da imajo vsi priseljenci s Haitija aids, ter spraševanju, zakaj se priseljenci iz Nigerije »ne vrnejo v svoje afriške kolibe«. Naključje ni niti omenjanje Norveške, saj Skandinavija pri skrajnežih za belsko nadvlado velja za izvor »rasno čiste tevtonske rase«.

Trump je sprožil val ogorčenja z lanskim upravičevanjem pohoda neonacistov v kraju Charlottesville, hkrati pa je ostro napadel temnopolte igralce ameriškega nogometa, ker s klečanjem med igranjem himn protestirajo proti obravnavanju manjšin v Združenih državah Amerike.