Betonskega zidu ob celotni meji z Mehiko ne bo

Ba. Pa., STA

Washington – Šef kabineta Bele hiše John Kelly je na sestanku z demokratskimi kongresniki dejal, da ZDA ne bodo nikoli zgradile zidu ob celotni meji z Mehiko, kar je obljubljal predsednik Donald Trump, so v sredo poročali ameriški mediji.

Kelly je o tem govoril na sestanku za zaprtimi vrati s skupino demokratskih članov kongresa latinskoameriškega porekla, je poročal časnik Washington Post. Po navedbah neimenovanih virov je Kelly tudi dejal, da je bil Trump »neobveščen«, ko je med predvolilno kampanjo obljubljal gradnjo zidu.

Šef Trumpovega kabineta je kongresnikom povedal, da gradnja betonskega zidu na številnih krajih ob meji ni realistična rešitev zaradi topografskih značilnosti. ZDA po njegovih besedah potrebujejo zid na približno 1100 od 3380 kilometrih meje z Mehiko.

Trump je med predvolilno kampanjo obljubljal, da bo zgradil zid na meji in da bo Mehika plačala zanj. Kelly pa je v sredo po navedbah Washington Posta dejal, da ne bo nobenega zidu, za katerega bi plačala Mehika.

Trump je danes v odzivu zatrdil, da ni spremenil stališča glede zidu. »Zid je zid, ni se spremenil od prvega dne, ko sem si ga izmislil,« je zapisal na twitterju. »Zid bo, posredno ali neposredno ali prek dolgoročnega povračila plačala Mehika, ki ima smešnih 71 milijard dolarjev trgovinskega presežka z ZDA. 20 milijard dolarjev je drobiž v primerjavi s tem, kar dobi Mehika od ZDA. (Prostotrgovinski sporazum) Nafta je slaba šala!« je dodal.

Washington Post je navedel, da njegov članek temelji na zapiskih dveh kongresnikov, ki sta bila na sestanku, dva kongresnika in visoki svetovalci, ki so bili prav tako tam, pa so navedbe potrdili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.