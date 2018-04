Bolj ko so bili uspešni, bolj so zdaj osamljeni

»Že tretji spomladanski praznik ni bilo nikogar…,« je Wang Ping sama zase preštevala, koliko časa ni noben od otrok tradicionalnega novega leta preživel s starši, ki se počasi približujeta osmemu desetletju. Njen mož jih v glavnem opravičuje. Sin je pomemben vodilni delavec v podjetju, hčerka si ustvarja kariero na fakulteti, vnuki so preobremenjeni s šolskimi obveznostmi …



Sicer pa se s tem istim problemom srečuje tudi na milijone drugih Kitajcev podobne starosti. Bolj ko so bili uspešni v uresničevanju ambicij, tipičnih za generacijo, ki je odraščala v času velike kulturne revolucije in dozorevala med veliko gospodarsko preobrazbo, toliko bolj so zdaj osamljeni. Uspelo jim je otroke poslati na šolanje v tujino in celo če so se ti, potem ko so diplomirali, vrnili v domovino, so zdaj polno zasedeni v tekmovanju za tistim, o čemer so jim starši govorili, da je najpomembnejše: uresničiti »kitajske sanje«.



Wang in njen mož sta si v podeželskem predmestju Hangzhouja zgradila čudovito trinadstropno hišo z velikansko verando in majhnim ribnikom. A je v večino od njenih osmih sob redko kdaj kdo vstopil … vse dokler se prejšnjo pomlad nista domislila starega kitajskega reka – »objemimo se, da nam bo topleje«. V časopisu sta objavila oglas, da sta pripravljena v hišo sprejeti zakonske pare različnih starosti, ki bi bili pripravljeni živeti skupaj z njima, pod pogojem, da se bodo vzdržali opravljanja, da bodo redno plačevali najemnino 200 dolarjev na mesec in da vsi skupaj najamejo kuharico, snažilko in vrtnarja. Pogoje je izpolnilo pet parov in ena vdova. Danes je majhna komuna v bližini glavnega mesta pokrajine Zhejiang zgleden primer samoorganiziranja »mladih starcev«. Teh trinajst ljudi živi srečno in zdravo.



Mladi se nimajo časa ukvarjati z ostarelimi starši



Za zdaj je to dobra rešitev, pravijo kitajski strokovnjaki, vendar pa lahko takšen model »domov za ostarele mlade« deluje zgolj do trenutka, ko usahne telesna moč za samostojno opravljanje osnovnih funkcij. Ker ima Kitajska že zdaj 241 milijonov prebivalcev, starejših od 60 let, od katerih jih je 150 milijonov že dopolnilo 65 let, utegne postati problem oskrbe starih in obnemoglih zelo pereč.



Zlasti ker je v veliki obnovi konfucijanskih vrednot prav »xiao«, kar bi lahko prevedli kot »spoštovanje staršev«, najtežje umestiti v »kitajske sanje«, ki se pogosto spremenijo v moro zaradi neusmiljene konkurence v tekmi za svoje mesto pod soncem. Mladi namreč nič več nimajo ne časa, kaj šele volje in potrpljenja za to, da bi se ukvarjali s potrebami ostarelih staršev.



Tudi Kitajska je starajoča družba



Kitajska si je leta 1999 pridobila naslov »starajoče se družbe«, saj je tega leta prestopila prag 10 odstotkov prebivalcev, starejših od 60 let. Ta starostni razred se je od takrat povečal za 110 milijonov ljudi, od leta 2017 pa se število pripadnikov generacije 60+ vsako leto poveča za več kot 10 milijonov. Resda je to še vedno daleč od Japonske, kjer je več kot 33 odstotkov prebivalcev starejših od 60 let, vendar pa v kitajski statistiki vedno zbujajo strah prav visoke številke. Državni komite za vprašanja staranja je izračunal, da bo imela okoli leta 2050 Kitajska 487 milijonov ljudi, starejših od 60 let, kar bo takrat kar 35 odstotkov njenega celotnega prebivalstva.



Pokojnina odvisna od razvoja posamezne pokrajine



Kako bo azijska sila rešila ta problem? Zdi se, da tega ne vedo ne znanstveniki ne politiki, kajti celo če bo Kitajska takrat najmočnejše gospodarstvo na svetu, je nerealno pričakovati, da bo skrb za ostarele člane najštevilčnejše družbe v celoti prepuščena državi. Po za zdaj veljavnih predpisih se moški upokojijo pri 60, ženske pa pri 55 oziroma 50 letih starosti, če opravljajo fizično zahtevna dela. Kako visoke so pokojnine, je odvisno od tega, v katerem delu države živijo, ker je razlika v dinamiki razvoja posameznih pokrajin pripeljala do tega, da, denimo, v južnem Guangdongu, ki je že desetletja globalna delavnica vsega mogočega blaga, enega upokojenca podpira več kot devet zaposlenih, medtem ko znaša v severovzhodnem Jilinu to razmerje 1 : 1,5.



Največje razlike v življenjski ravni ostarelih Kitajcev pa so pogojene z zdravjem. Starejši od 60 let, ki trpijo za katero od kroničnih bolezni, skorajda praviloma drsijo v revščino. Kitajska je resda socialistična, a še vedno ni socialna država, zdravljenje pa je le deloma pokrito z zdravstvenim zavarovanjem. Dodatki za zdravila in terapije pogosto terjajo večino pokojnine, zato je pri Kitajcih še posebej izražena zavest o zdravem življenju. Ko se po mestnih parkih ali trgih vidi »plesoče babice« oziroma skupine žensk, ki plešejo tradicionalni ples s pahljačami, ali starejše moške, ki vadijo tai-ji-guan, je to deloma iz veselja, predvsem pa zaradi ohranjanja zdravja, ki je vredno zlata. Dobesedno.



Stvarnost je nekonfucijanska



Oseminšestdesetletni Zhang Yong, ki se srečuje s podobnim problemom kot Wang Ping, je nedavno napisal pismo hčerki in ji zagrozil, da se ji bo javno odrekel, če se ne bo vrnila iz Amerike, kamor jo je osebno poslal na šolanje. Pričakoval je, da bo njegova edinka z ustrezno diplomo dobila dobro plačano delo v domovini. Da bi jo lahko poslal na šolanje v ZDA, je prodal hišo v Shenzhenu. Ko je hči starše obvestila, da bo »kitajske sanje« dopolnila z ameriškimi, da se bo poročila z Američanom in da bo živela v ZDA, jo je moral spomniti na konfucijansko načelo: »Vzgajaj otroke, da bodo ti v starosti skrbeli zate.« Hči se je po tem njegovem opozorilu prenehala oglašati. Zhang razmišlja o odhodu v dom za ostarele, razmišlja pa tudi o tem, da bi si kupil enega od robotov, kakršne za pomoč v hiši uporabljajo Japonci. Stvarnost na Kitajskem je nekonfucijanska, starost pa prisiljena razmišljati na moderen način.