Bomba v rehabilitacijskem središču

Med slavnostno večerjo za bogato okrašeno okroglo mizo v Pjongjangu se je južnokorejski­ vodja tajne službe Čong Ui Jong pred dnevi očitno dovolj sprostil, da se je odločil svetovati severnokorejskemu voditelju Kim Džong Unu, naj preneha kaditi. Zavladala je tišina.



Severnokorejski minister za združitev in nekdanji vodja obveščevalne službe Kim Jong Čol, ki je sedel tik zraven glavnega gosta, je zaradi neprijetnega presenečenja stisnil pesti. Čong je z 71 leti resda več kot dvakrat starejši od Kima, toda vodji, ki je podoben bogu in se je pri treh letih naučil voziti avtomobil, nihče ne more dajati takšnih nasvetov. Japonski časopis Asahi Šimbun, ki se sklicuje na notranje vire, je poročal, da je napetost popustila, ko je severnokorejska prva dama Ri Sol Džu veselo zaploskala in vzkliknila: »Tudi mene ne posluša, kadar ga prosim, naj opusti kajenje!«