Več tisoč kristjanov iz vsega sveta se je pred božičem znova zbralo v Jeruzalemu, kjer se je okoli poldneva pričela tradicionalna božična procesija do biblijskega Betlehema.

Procesijo vodi jeruzalemski latinski patriarh Pierbattista Pizzaballa, ki bo kasneje v baziliki Jezusovega rojstva v Betlehemu tudi daroval polnočnico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Udeležba naj bi bila sicer zaradi napetosti med Izraelci in Palestinci po nedavnem ameriškem priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela precej okrnjena.

Po navedbah izraelskega ministrstva za turizem za božične praznike tudi letos pričakujejo več deset tisoč turistov, za današnji božični večer v Betlehemu so hoteli polno zasedeni. Lastniki trgovin po drugi strani izpostavljajo upad prometa zaradi manjšega obiska, ki ga pripisujejo odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da Jeruzalem prizna za glavno mesto Izraela.

Palestinski protesti, ki so sledili odločitvi ameriške administracije, so danes sicer zahtevali že dvanajsto žrtev. To je postal 19-letnik iz Gaze, ki so ga ustrelili že pred dnevi med protestom na izraelski meji, zdaj pa je podlegel poškodbam, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael sicer že dolgo časa vztraja, da je Jeruzalem njegova prestolnica, medtem ko si Palestinci lastijo vzhodni del mesta, kjer se nahajajo vsi glavni sveti kraji, in ga vidijo kot prestolnico svoje bodoče države. Do Trumpove odločitve so se druge države bolj ali manj vzdržale vseh dejanj, s katerimi bi lahko prejudicirale status Jeruzalema, saj naj bi bil ta določen na pogajanjih med sprtima stranema.

V iraškem Mosulu prvo božično praznovanje po porazu IS

V iraškem mestu Mosul, nekdanjemu oporišču skrajne skupine Islamska država (IS), tamkajšnji kristjani praznično obeležujejo prvi božič po osvoboditvi mesta iz rok islamskih skrajnežev. Verniki so se zbrali pred cerkvijo svetega Petra na vzhodu mesta, kjer so vladale poostrene varnostne razmere, poroča francoska tiskovna agencija.

Patriarh katoliške cerkve v Iraku Louis Raphael Sako je kongregacijo pozval k molitvi za mir in stabilnost v Mosulu, Iraku in na svetu."Z današnjo mašo pošiljamo sporočilo miru in ljubezni,"je dejal Sako.

Pred cerkvijo svetega Petra so muslimani in kristjani stali skupaj ob božični okrasitvi. Zunaj je bil prav tako razobešen portret nekega kristjana, ki je umrl v času vladavine IS, ki naj bi zbrane opozarjal na nedavno temačno zgodovino mesta.

Pripadniki IS so v času svojega nadzora nad mestom množično kršili pravice iraških kristjanov, ki jih smatrajo za krivoverce. Leta 2014 za časa obleganja je iz mesta zbežalo več deset tisoč kristjanov, ki so imeli na izbiro spreobrnitev v islam, plačevanje visokih davkov, pobeg ali smrt.

Iraške sile so sicer skrajneže iz Mosula pregnale julija letos po več mesecih bojevanja.