Burmanska vojska priznala poboj pripadnikov muslimanske manjšine Rohingja

L. Z., STA

Yangon - Burmanska vojska je danes sporočila, da so burmanski vojaki in vaščani odgovorni za smrt desetih pripadnikov muslimanske manjšine Rohingja septembra lani, katerih trupla so minuli mesec našli v množičnem grobišču v mjanmarski zvezni državi Rakhine. Kot so še sporočili, bodo odgovorne za njihovo smrt kaznovali v skladu z zakonodajo.

Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA še sporočila vojska, so vojaki deseterico najprej ujeli, nato pa vse ubili. Po najdbi množičnega grobišča na pokopališču v vasi Inn Din je vojska izvedla preiskavo.

Kot je na facebooku po poročanju francoske tiskovne agencije AFP objavila vojska, so nekateri vaščani Inn Dina in pripadniki varnostnih sil priznali, da so ubili deset »bengalskih teroristov«. V Burmi pripadnike muslimanske manjšine raje označujejo za Bengalce, s čimer želijo nakazati, da naj bi šlo za nezakonite migrante iz Bangladeša, čeprav pripadniki te muslimanske manjšine v Mjanmaru živijo že več generacij.

Zaradi nasilja v okviru varnostnih operacij v zvezni državi Rahkine je v sosednji Bangladeš od avgusta lani zbežalo več kot 650.000 pripadnikov manjšine. Združeni narodi so to že označili za etnično čiščenje, medtem ko je mjanmarska vojska vse doslej zavračala očitke o hudih kršitvah človekovih pravic.