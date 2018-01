Burmanski voditeljici »primanjkuje moralnega vodstva«

Rangun – Ameriški diplomat Bill Richardson je danes izstopil iz odbora za reševanje krize ljudstva Rohingja, ki ga je ustanovila burmanska voditeljica Aung San Su Či. Richardson, nekdanji guverner Nove Mehike in dolgoletni zaveznik burmanske voditeljice, je eden izmed petih tujcev, ki ga je Aung San Su Či imenovala v desetčlanski odbor.

Richardsonov odstop zaradi »pomankanja moralnega vodstva« Aung San Su Či označujejo za velik udarec burmanski voditeljici, burmanske oblasti pa so ga v odzivu na odstop obtožile osebnega napada nanjo. Richradson je dejal še, da noče sedeti v odboru, ki si ne prizadeva za reševanje krize ljudstva Rohingja, temveč hoče razloge za njihov množični beg v Burmo zgolj pomesti pod preprogo. Delo odbora je opisal kot »navijaško skupino burmanskih oblasti«, pišejo tuji mediji.

Bill Richardson, sicer dolgoletni zaveznik Aung San Su Či, je prepričan, da ta ni storila dovolj za zaščito manjšine Rohingja. Foto: Ann Wang/Reuters

Richardson je nadalje obsodil tudi besni odziv burmanske voditeljice na njegovo prošnjo za pomoč pri osvoboditvi novinarjev tiskovne agencije Reuters, ki so ju aretirali med poročanjem o konfliktu v burmanski zvezni državi Rakhine, kjer je zaradi nasilja burmanske vojske lani jeseni svoje domove zapustilo več kot pol milijona pripadnikov muslimanske manjšine Rohingja. Novinarja Wa Lone in Kyaw Soe Oo sta bila aretirana 12. decembra v Rangunu. Ker sta imela pri sebi zaupne dokumente burmanske vojske glede operacij v pokrajini Rakhine, jima grozi do 14 let zapora.

Po mnenju burmanske oblasti je neprimerno, da Richardson krivdo za situacijo Reutersovih novinarjev prelaga na burmansko ljudstvo in de facto voditeljico Aung San Su Či. Tiskovna predstavnica ameriškega State Departmenta Heather Nauert je Richardsonov odstop iz odbora opisala kot »razlog za zaskrbljenost«, a je poudarila, da je nekdanji guverner v odboru sodeloval v svojem imenu, in ne kot predstavnik ZDA, piše Guardian.

Aung San Su Či ob današnjem prihodu v Indijo, kjer se bo skupaj z drugimi voditelji držav Aseana udeležila slovesnosti ob državnem prazniku. Foto: Adnan Abidi/Reuters

Repatriacija ljudstva Rohingja

V Bangladešu trenutno živi nekaj manj kot milijon beguncev manjšine Rohingja, samo lani jih je od konca avgusta pribežalo več kot 650.000. Bangladeš in Burma sta podrobnejši dogovor o njihovi repatriaciji dosegla pred dobrim tednom dni. Predvidoma se bo v Burmo vrnilo 1500 beguncev na teden, proces pa utegne trajati do deset let, piše BBC.

Vračanje beguncev bo potekalo prostovoljno. Čeprav so življenjske razmere v begunskih centrih v Bangladešu slabe, se številni prebežniki nočejo vrniti v zvezno državo Rakhine, saj so bili tam po mnenju Združenih narodov podvrženi etničnemu čiščenju. Pripadniki muslimanske manjšine Rohingja se tudi sicer v Burmi soočajo z diskriminacijo, med drugim jim oblasti odrekajo pravico do državljanstva.

Konstrukcija centra, kjer bodo sprejeli begunce Rohingja ob vrnitvi v Burmo. Foto: AFP

Kot je za televizijsko mrežopovedaliz Urada Združenih narodov za begunce, pripadniki ljudstva Rohingja pred vrnitvijo v Burmo zahtevajo urednitev svojega pravnega statusa, torej možnost državljanstva, varnost in možnost vrnitve v domače vasi. Ne želijo si namreč bivati v begunskih centrih, ki so jih burmanske oblasti že začele graditi, da bi begunce tja namestili za čas, ko bo potekala obnova vasi, ki so bile uničene v zadnjem nizu nasilja burmanske vojske.