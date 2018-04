Burna »rošada« na vrhu oblasti v Erevanu

V Erevanu se vrstijo množične aretacije protestnikov, ki so šli na ulice, da bi preprečili izvolitev svojega dolgoletnega predsednika države Serža Sarksjana za premiera, ki je po ustavnih spremembah ostal najpomembnejši človek v državi. Zato v Armeniji vre že ves teden.

Žametna revolucija so v liberalni opozicijski stranki Izhod (Jelk) poimenovali demonstracije, s katerimi so hoteli preprečiti, da bi parlament za novega predsednika vlade izvolil 63-letnega Serža Sarksjana, ki je kot predsednik države vodil Armenijo deset let vse do začetka letošnjega aprila, ko so predstavniki ljudstva po njegovem priporočilu namesto njega za predsednika države izvolili dve leti starejšega Armena Sarksjana, ki je nekoč tudi sam bil predsednik armenske vlade. Politika si nista v sorodu, a tudi njuni vlogi nista več takšni, kakor sta bili do leta 2015, ko so z ustavno reformo državo iz predsedniške spremenili v parlamentarno. Zdaj najpomembnejši človek v državi ni več njen predsednik, temveč premier.

Protestnikom, ki se zbirajo večinoma v prestolnici, saj drugod opozicija ni dobila pretirane ljudske podpore, ni uspelo. Velika večina članov parlamenta, v katerem ima provladna republikanska stranka absolutno večino, se je kljub protestom odločila, da bo vrhovni voditelj države še naprej (Serž) Sarksjan. Med demonstracijami je prišlo tudi do spopadov med protestniki in policijo, ki že od torka množično zapira demonstrante. Potem, ko je bila v četretek zaradi nemirov nova vlada prisiljena za nekaj ur prestaviti svoje prvo zasedanje, so jih priprli okoli 120. Protesti se niso umirili niti danes, čeprav je včeraj predsednik države (Armen) Sarkasjan, ki ga je parlament na ta položaj izvolil pred 12 dnevi, pozval k umiritvi in dialogu med sprtimi stranmi. Danes so samo dopoldne v Erevanu »zaradi oviranja prometa« za zapahe odpeljali 65 ljudi.

Demonstranti so v armenski prestolnici onemogočili dostop do vladne stavbe. Foto: Reuters

Srž spora med liberalno opozicijo in oblastmi ni nov. Jelk, ki je pred dobrim letom na parlamentarnih volitvah zbral manj kot osem odstotkov glasov, nasprotuje nekdanjemu predsedniku oziroma novo izvoljenemu premieru zato, ker se je odpovedal pridružitvenemu sporazumu z Evropsko unijo in se septembra 2013 odločil, da bo državo raje povezal v »prorusko« Evroazijsko unijo. To se je zgodilo v istem času, ko je enako odločitev sprejel tudi prejšnji ukrajinski predsednik Viktor Janukovič, kar je privedlo do majdanske revolucije v tej državi in posledično njegove odstranitve z oblasti.

Armenski »evromajdan«

Takrat v Armeniji, ki je vse od leta 2008 doživela že več množičnih protestov proti svojemu dolgoletnemu voditelju, na odpoved pridružitvi EU ni bilo tako burnega odziva kot v Ukrajini, ki je za »državni udar«, kakor spremembe oblasti ne imenujejo le v Moskvi, plačala z izgubo polotoka Krim in še vedno trajajočimi spopadi na jugovzhodu države. Zato nekateri analitiki sedanje demonstracije označujejo za zapozneli armenski »evromajdan«, ki ima tako kot izvorni iste (zahodne) pokrovitelje in (vzhodne) nasprotnike.

Zato novi armenski premier oziroma še vedno najpomebnejši človek v državi v zadnjih dnevih z Zahoda ni dobival čestitk za izvolitev, temveč zgolj opozorila, naj ne uporablja sile proti ljudem, ki z miroljubnimi protesti izražajo pravico do svobode govora.

Takšne so bile tudi izjave direktorice urada za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (ODIHR) Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ki je izrazila zaskrbljenost zaradi poročanj, da je armenska policija uporabila prekomerno silo proti demonstrantom, med katerimi so bili tudi mladoletniki. Je pa bil med prvimi, ki je novemu armenskemu premieru po telefonu tudi osebno čestital, ruski predsednik Vladimir Putin.

V ruskih medijih so opazili, da novemu oziroma staremu armenskemu voditelju še ni čestital beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, čeprav je njegova država tudi včlanjena v Evroazijsko unijo. A zaradi takšnega oklevanja Lukašenka, ki ima dobre odnose z velikim sovražnikom Armenije Azerbajdžanom (ti dve državi sta zaradi Gornjega Karabaha v sporu še iz časov razpadanja Sovjetske zveze), v Erevanu niso presenečeni, so včeraj zapisali na novičarskem spletišču EurAsia Daily.