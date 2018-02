Če Zuma ne odstopi, bo parlament o nezaupnici glasval jutri

Johannesburg – Danes zjutraj, dan po tem, ko je vladajoča južnoafriška stranka ANC predsednika Jacoba Zumo pozvala k odstopu, je policija v okviru preiskave o korupciji državnih institucij izvedla racijo na domu vplivne družine Gupta. Ta je svoje prijateljevanje z Zumo domnevno izkoristila za svoje poslovne interese.

Policija je na dom družine v prestižnem predmestju Johannesburga prispela v jutranjih urah. Kot je pojasnil njen tiskovni predstavnik, gre za operacijo, povezano s sumom koruptivnega ravnanja državnih institucij v obdobju vlade Jacoba Zume. Doslej so aretirali tri osebe, poroča britanski BBC.

Družina Gupta ima v lasti vrsto podjetij v Južni Afriki, soočajo pa se z obtožbami, da so svoj vpliv in odnos z Zumo izkoristili za dostop do milijonskih pogodb z vlado. Vsi vpleteni obtožbe zanikajo.

Bo 75-letni Jacob Zuma na pobudo svoje stranke odstopil kot predsednik Južne Afrike? Foto: Siphiwe Sibeko/Reuters

Domnevno sporne vezi z družino Gupta so eden izmed razlogov za pozive k odstopu predsednika, ki ga sicer bremeni sum sodelovanja v več korupcijskih aferah. Kot smo že pisali, si stranka ANC želi Zumovega odstopa pred pričetkom predvolilne kampanje (splošne volitve bodo prihodnje leto), na mestu predsednika pa si želijo njegovega namestnika Cyrila Ramaphoso, ki je decembra prevzel vodenje stranke ANC.

Generalni sekretar stranke ANC Ace Magashule je na včerajšnji tiskovni konferenci stranke izjavil, da uradni odziv predsednika pričakujejo v enem dnevu, danes pa so napovedali, da bo glasovanje o nezaupnici iz 22. februarja prestavljeno na jutrišnji dan, če Zuma zavrne odstop. Predsednik je sicer v nenapovedanem televizijskem nagovoru povedal, da je zahtevan odstop »nepravičen« in »neutemeljen«, navaja francoska tiskovna agencija AFP.