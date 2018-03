Clintonova svari pred nevarnostjo pogovorov s Severno Korejo

L. Z., STA

Haag - Demokratska kandidatka na zadnjih predsedniških volitvah v ZDA Hillary Clinton je opozorila, da se administracija predsednika Donalda Trumpa ne zaveda nevarnosti pogajanj o jedrski razorožitvi s Pjongjangom. Prav tako je dejala, da Washington nima dovolj izkušenih diplomatov za takšna pogajanja.

»Če se želite pogovarjati s Kim Džong Unom o njegovem jedrskem orožju, potrebujete izkušene diplomate,« je dejala Clintonova za nizozemski tabloid Algemeen Dagblad.



»To so ljudje, ki so seznanjeni s to tematiko ter poznajo Severnokorejce in njihov jezik,« je dejala Trumpova tekmica na predsedniških volitvah leta 2016.



Brez diplomatov ni diplomacije

Nekdanja državna sekretarka je dodala, da State Departmentu primanjkuje izkušenih diplomatov z znanjem o Severni Koreji, saj so številni odšli. »Ne morete imeti diplomacije brez diplomatov,« je poudarila in opozorila, da se Trumpova vlada te nevarnosti ne zaveda.

Clintonova ni edina, ki opozarja na pasti morebitnih pogajanj s severnokorejskih režimom. Dolgoletni diplomat in bivši ameriški veleposlanik pri ZN Bill Richardson je opozoril, da pogajanja s Severno Korejo niso »resničnostna televizija«.



To ni resničnostna televizija

»To je resnična priložnost, skrbi pa me predsednikova nepripravljenost in pomanjkanje discipline. Vendar mu čestitam za zelo drzno potezo, ko je sprejel vabilo,« je dejal za francosko tiskovno agencijo AFP.

»Toda to ni Vajenec ali dogodek resničnostne televizije. To so pogajanja z nepredvidljivim voditeljem, ki ima najmanj 20 kosov jedrskega orožja in grozi ZDA,« je dodal Richardson.