Cyril Ramaphosa je novi predsednik Južne Afrike

Ka. M.

Cape Town – Južnoafriški parlament je vodjo vladajoče stranke Afriški nacionalni kongres (ANC) Cyrila Ramaphoso potrdil za predsednika države. Ramaphosa je vodenje države prevzel dan po nepreklicnem odstopu zdaj že nekdanjega predsednika Jacoba Zume.

Imenovanje Ramaphose na predsedniško funkcijo je bilo pričakovano, glasovanje pa, kot so zapisali v britanskem Guardianu, zgolj formalnost, saj ima ANC, čeprav razklana, večino v parlamentu.

Jacoba Zumo, ki ga bremeni sum vpletenosti v več korupcijskih afer, je izvršni odbor stranke v torek pozval k odstopu. Po tem, ko so včeraj napovedali glasovanje o nezaupnici predsedniku, ki naj bi se zgodilo danes, je Zuma odstopil v poznih večernih urah. Odstopil je kljub dejstvu, da se, kot je povedal, ne strinja s pozivom stranke, saj da je ta neutemeljen in nepravičen. Kot pišejo britanski mediji, so se pritiski na Zumo izrazito stopnjevali od decembra lani, ko ga je na čelu ANC zamenjal njegov takratni namestnik in aktualni predsednik Cyril Ramaphosa, predstavnik tako imenovanih reformistov znotraj stranke.

Poslanci opozicijske stranke Borci za gospodarsko svobodo (EEF) se niso izrekli o novem predsedniku, dvorano so zapustili pred glasovanjem. Želijo si namreč nove volitve (splošne volitve bodo sicer prihodnje leto), in ne menjave predsednika iz vrst ANC.