Dan bleščečih zvezd

Kim Džong Un in Donald Trump uporabljata podobno taktiko - po Kimovi sestri v Pjongčang prihaja Trumpova hčerka Ivanka.

Komaj se je mlajša sestra severnokorejskega vodje Kim Džong Una vrnila v Pjongjang, so v Seulu naznanili, da bo na sklep olimpijskih iger v Pjongčangu naslednji konec tedna prišla Ivanka Trump, hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa.



Podobnosti med njima nikakor ne omejujejo zgolj na mladost, lepoto in eleganco. Obe sta bili dolgo zunaj politike, a so ju v politične vode vpeljali po družinskih vezeh. Prav tako sta obe odgovorni za to, da občutljivim političnim tekmecem (ali potencialnim partnerjem) prenašata sporočila svojega brata oziroma očeta, ki se skrivajo pod nasmehom nedotakljive princese.

Težava je, da se za primerjavo med ženskama skriva skrb vzbujajoča vzporednica med moškima - Kim Džong Unom in Donaldom Trumpom. Oba uporabljata podobno taktiko spreminjanja ženske v objekt, ki je opazovan skozi oči pretežno moškega sveta znotraj okvira nevarnih političnih iger ter zakulisnih dogovarjanj o velikih strateških in varnostnih potezah.