Davos v znamenju Donalda Trumpa

Berlin – Ameriški predsednik Donald Trump je prispel v švicarski Davos »povedat vsemu svetu, kako dobro gre Ameriki«, kot je – kje drugje? – sporočil na twitterju. »Naša država spet zmaguje!« S Trumpom in nekaterimi drugimi novi nacionalisti prodirajo v svetišče globalizacije, kar je vsaj doslej bil Svetovni gospodarski forum (WEF).



Na tisoče poslovnežev, ekonomistov, politikov in vplivnih osebnosti svetovne civilne družbe, ki se vsako leto zberejo v Davosu, je bilo že lani presunjenih zaradi britanske referendumske odločitve za izstop iz Evropske unije in zmage Donalda Trumpa v ZDA. Letos se ta prav v švicarskem gorskem letovišču srečuje z izvajalko brexita, britansko premierko Thereso May, in čeprav se je zagovorniku doktrine »Najprej Amerika!« vmes posrečilo užaliti tudi zagovornico načela »Velika Britanija po svoje«, je britansko-ameriška dvojica zveneča klofuta nasprotnikom »nacionalnih egoizmov« – torej veliki večini »davoških ljudi«.



Očitki, kot ga je v sredo izrekla kanclerka Angela Merkel, doslej niso vplivali na ameriškega predsednika. Že decembra je korenito znižal podjetniške in druge davke, tik pred Davosom pa napovedal še visoke kazenske carine za sončne celice in pralne stroje. Ameriški predsednik s tem cilja na kitajske in južnokorejske izvoznike, poznavalci ne izključujejo niti sankcij proti drugim, na primer tujim proizvajalcem jekla in aluminija. Trump je prepričan, da so se drugi desetletja okoriščali na račun ameriških proizvajalcev in delavcev, ob takšnih obtožbah, ki jih spremlja pest še vedno največjega gospodarstva sveta, je tudi v Davosu konec »običajnih poslov«. Ob tako resnih zadevah izgublja draž celo ugibanje, ali je prva dama Melania res ostala doma zaradi govoric o moževih aferah.



Mnuchinova izjava o šibkem dolarju



Ameriški finančni minister Steven Mnuchin je že pred Trumpovim prihodom v zasneženi Davos sprožil vihar z izjavo, da je šibki dolar dober za ameriško trgovino. S tem je povzročil takšen padec vrednosti dolarja v primerjavi z evrom, da se je odzval celo predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi. Na tiskovni konferenci po zasedanju sveta ECB, na katerem so dopustili rekordno nizke obresti, se je obregnil ob uporabo besed »v nasprotju z dogovori o izogibanju tekmovalnim devalvacijam«. To veliko pove o mednarodnih odnosih pod Donaldom Trumpom, predsednik pa je danes vidnim evropskim poslovnežem kljub vsemu priporočil investicije v ZDA.







Foto: AP

Generalni direktor Svetovne trgovinske organizacije Roberto Azavêdo je posvaril, da lahko enostranske akcije privedejo do trgovinske vojne, ameriški minister Wilbur Ross pa je v Davosu ocenil, da drugi proti njim vsak dan vodijo trgovinske vojne. »Odločeni smo braniti naše interese.« In res je visoki predstavnik Kitajske, nad gospodarsko politiko katere se pritožujejo tudi nekatere druge visoko razvite države, napovedal večje odpiranje trgov svoje države zahodnim podjetjem. Gospodarski svetovalec predsednika države Liu He je zatrdil, da bo kitajsko odpiranje »preseglo mednarodna pričakovanja«.

Trump se je v Davosu srečal z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem in pozval Palestince k mirovnim pogovorom, če hočejo še naprej dobivati ameriško pomoč, pred tem pa je britanski premierki zatrdil privrženost posebnemu zavezništvu med državama. Theresa May je že pred tem pred napol prazno dvorano poskusila predstaviti svojo državo po ločitvi z EU kot zagovornico svobodne trgovine, poleg tega je internetne velikane pozvala k večji odgovornosti za neprimerne vsebine na svojih platformah. Konservativni London je med najglasnejšimi obtoževalci ruskih virtualnih in drugih groženj. V Davosu je nastopil tudi britanski laburist in finančni minister v senci John McDonnell z opozorilom »svetovnim elitam«, naj kljub temu, da so si nagrabile moči in bogastva, ne nasprotujejo »nujnim spremembam«.

Ne le visoka politika

Na Svetovnem gospodarskem forumu se tudi tokrat ne dogaja le visoka politika. »Mlade fante moramo učiti, kako postati moški,« je na razpravi o ženskih pravicah razmišljala Nobelova nagrajenka za mir Malala Jusafzaj, ki so jo ustrelili talibi zaradi zagovarjanja pravice deklic do šolanja, naj bodo moški feministi, pa je pozival tudi kanadski premier Justin Trudeau. Udeleženci Svetovnega gospodarskega foruma so razpravljali, kako ustaviti segrevanje ozračja pri dveh stopinjah Celzija, zagotoviti socialni napredek, poskrbeti za razvoj novih energij, kakšno vladanje je najboljše za četrto industrijsko revolucijo, kakšen bo napredek zdravstva, kako pomagati manj razvitim in zlasti različnim območjem sveta. Nobelov nagrajenec za ekonomijo Robert Shiller je investiranje v bitcoin poimenoval »klasično napačno investiranje«, po njegovem primerljivo z britansko železniško manijo iz štiridesetih let 19. stoletja.

Med 70 voditelji držav in vlad, ki se udeležujejo Svetovnega gospodarskega foruma, je s predsednikom vlade Mirom Cerarjem letos prvič po dolgem času tudi visoki predstavnik Slovenije. Naša država je bila pohvaljena v poročilu »Pripravljenost na prihodnost proizvodnje 2018«, ki so ga na WEF pripravili v sodelovanju z globalnim svetovalnim podjetjem A. T. Kearney. Uvrščena je med 25 vodilnih držav. »Posamezni kriteriji dajejo barvito sliko in kažejo, kaj morajo podjetja in Slovenija kot država storiti, da bodo izkoristili ta potencial. Slovenija ima dobro izhodišče in tudi trenutne gospodarske razmere so naklonjene spremembam,« je v izjavi za javnost komentiral partner in direktor podjetja A. T. Kearney za vzhodno Evropo Branko Žibret.