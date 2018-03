Dobrodošli v novi hladni vojni

Generacija, tudi politikov, ki je na svoji koži občutila, ne le na internetu prebrala, kako je videti do tal porušena Evropa, se je dokončno poslovila. Kohlov in Mitterrandov ni več, mladih, ki bi tako kot v šestdesetih letih prejšnjega stoletja množično demonstrirali proti jedrskim raketam, ker bi te v primeru ameriško-ruskega konflikta, tako kot danes, padale predvsem po evropskih glavah, pa tudi ni na spregled. Vsak bulji le še v svoj telefon. Tam pa je hirošimska »ognjena goba«, ki bi jo danes povzročila že vsaka najmanjša taktična »mini jedrska bombica«, preveč podobna »kogabriga« računalniški animaciji.



Naravnost perverzno je zato, kako je lahko ruski predsednik Vladimir Putin v očitno že povsem brezbrižnem svetu ta teden brez kakršnih koli resnih protestov ali vsaj zgražanj javnosti zlorabil svojo itak že vnaprej dobljeno predsedniško kampanjo za predstavitev grozljivih novih ruskih jedrskih orožij, in kako navdušeno so mu pri tem ploskali Rusi. Kot da bi bile »čudovite« nove jedrske rakete, »ki jih nima še nihče na svetu«, ali neustavljiva jedrska torpeda, ki v hipu lahko zbrišejo z obličja zemlje taka ameriška velemesta, kot sta New York ali Los Angeles, nekaj, s čimer se je mogoče hvaliti in navdušeni publiki celo z videom demonstrirati. Česa takega v prejšnji hladni vojni nismo videli.



A da ne bo pomote, nič manj perverzna, umazana in nasprotij polna ni bila niti politika nasprotne strani, ki je do tega mednarodnega paradoksa (saj živimo v 21. stoletju, mar ne?) privedla. Spomnimo se, kako je še sveži...