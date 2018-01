Drugo življenje Chelsee Manning

Chelsea Manning, javnosti znana predvsem kot Bradley Manning, ki je bil leta 2013 obsojen na 35 let zapora, ker je Wikileaksu izročil 750.000 zaupnih dokumentov ministrstva za zunanje zadeve in Pentagona, je v intervjuju za Guardian povedala, da je povsem drug oseba, kot je bila pred desetimi leti. Prelomna ni bila toliko izročitev dokumentov kot zapor, kjer je – še kot Bradley – odslužila sedem let od celotne kazni (predsednik Barack Obama jo je pomilostil pred enim letom, izpustili so jo maja).



»Ko sem prišla iz zapora, sem ugotovila, da se je ven preselil tudi zapor. Tako se počutim: kakor da sem samo zamenjala dve vrsti zaporov,« je povedala v prvem pogovoru za medije po tem, ko je objavila, da se bo kot ena od štirih demokratskih kandidatov potegovala za senatorski sedež v domačem Marylandu. K temu koraku jo je, kot je povedala, spodbudil tudi občutek, da se je na ameriške ulice naselil teror. Takšen občutek je dobila, ko se je sprehajala po Brooklynu, četrti, ki je sicer priljubljena med mladimi hipsterji, in opazila veliko policistov. »Policisti so težko oboroženi, kakor da bi bili vojaki. Bila sem del okupatorske vojske v tuji državi in vem, kako je to videti. To sem videla v Brooklynu – okupatorske sile.« Temu se namerava upreti z enako odločnostjo in pogumom, kakor se je odločila izročiti zaupne listine, je zatrdila v intervjuju za Guardian. Med njim je bila oblečena v črno obleko z ogrlico, na kateri je visel obesek v obliki heštega. »Twitter ... me je rešil iz zapora.« Ta bo krojil tudi njen politični slog in kampanjo, ki jo je začela z #WeGotThis, mantro, ki jo je razvila v zaporu, ko ji je bilo res hudo.