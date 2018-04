Družine kanadskih diplomatov zapuščajo Havano zaradi skrivnostne bolezni

Simptomi skrivnostne bolezni so se pokazali pri desetih diplomatih in njihovih družinskih članih. Med obolelimi so tudi mladoletni.

Družine kanadskih diplomatov bodo zapustile Kubo zaradi pojava skrivnostne bolezni, ki je predhodno prizadela tudi ameriške diplomate. Obolele pesti slabost, glavoboli, prav tako imajo težave s koncentracijo. Čeprav vzrok za poslabšanje zdravja diplomatov in njihovih družin še ni znan, je kanadska vlada zatrdila, da veleposlaništvo v Havani ostaja odprto.

Simptomi skrivnostne bolezni so se za zdaj pokazali pri desetih diplomatih in njihovih družinskih članih, med obolelimi so tudi mladoletni, navaja britanski BBC. Da so pregledali 27 posameznikov, je včeraj sporočila kanadska oblast v Ottawi. »Vzrok njihovih simptomov ostaja neznan, bi pa lahko bil umetno ustvarjen,« so zapisali. Kuba zanika vpletenost v dogajanje.

Po tem, ko so kanadske in ameriške oblasti sprva sumile, da gre za neke vrste »sonični napad« z neznano zvočno napravo, ki je poškodovala sluh diplomatom, ameriški zdravniki zdaj domnevajo, da gre za možganske poškodbe.