Dvajset let zapora za Čoi Sun Sil

Seul – Čoi Sun Sil, zaupnica­ in vplivna prijateljica odstavljene južnokorejske predsednice Park Gen Hje, je bila na okrožnem sodišču v Seulu spoznana za krivo zlorabe oblasti, sprejemanja podkupnin in vmešavanja v državne zadeve ter obsojena na 20 let zapora.

Čoi Sun Sil je bila glavna akterka v korupcijski aferi, zaradi katere je morala Park Gen Hje oditi s predsedniškega položaja. Domnevno je bila »alfa in omega afere«, kot je na sodišču v Seulu ob začetku sojenja ocenil tožilec, ki je zanjo zahteval 25 let zapora.

Sodnik je presodil, da je obsojena izkoristila »dolgotrajne zasebne vezi« s Park Gen Hje, ko je od podjetij zahtevala denar za ustanove, ki jih je nadzorovala. Skupno je prejela 13 milijonov dolarjev od telekomunikacijskega giganta Samsung in maloprodajnega konglomerata Lotte ter se »na široko vmešavala v državne zadeve«.