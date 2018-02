Dvorna spletka rdeče dinastije

Pjongčang – Če do zdaj še ni bilo jasno, kakšna je resnična narava severnokorejskega režima, so dogodki zadnjih nekaj dni vse pojasnili. To je dvorni sistem rdeče dinastije, v katerem je vladarjev sel lahko samo nekdo, ki mu je zelo blizu.



Zato je vabilo, s katerim je Kim Džong Un povabil južnokorejskega predsednika Mun Dže Ina na obisk v Pjongjang, lahko prenesla samo voditeljeva sestra Kim Jo Džong. To je storila, ne da bi ji z obraza izginil nasmeh nedotakljive princese, katere naloga ni bila pogajati se o političnih vprašanjih, ampak prenesti sporočilo, da si vsemogočni vodja želi miru na Korejskem polotoku. Toda pod lastnimi pogoji.



Takoj ko je južnokorejsko politično vodstvo izvedelo, da bo s predsednikom predsedstva vrhovne skupščine Kim Jong Namom prišla na odprtje olimpijskih iger v Pjongčangu tudi voditeljeva 30-letna sestra, je bilo jasno, da bo prišla kot sel. Televizijske kamere so takoj izostrile objektive in povečale pogled na voditeljev grb, natisnjen na platnicah modre mape v njenih rokah. Nobenega dvoma ni bilo, da je to povabilo Munu, naj »čim prej« pride na pogovor.





Kim Jo Džong in Mun Dže In. Foto: AP