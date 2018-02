Džihadisti prevzeli odgovornost za sestrelitev ruskega letala

Preko svojega propagandnega portala Iba so sporočili, da so letalo sestrelili z raketo s prenosnega raketometa.

Ba. Pa., STA

Damask – Džihadistična skupina Hajat Tahrir al Šam je prevzela odgovornost za sobotno sestrelitev ruskega vojaškega letala v provinci Idlib na severozahodu Sirije, v katerem je umrl pilot. V obstreljevanju sirskih in ruskih sil na območju Idliba je bilo v noči na danes nato ubitih najmanj 15 civilistov.

Džihadistična skupina Hajat Tahrir al Šam, ki nadzira provinco Idlib, je preko svojega propagandnega portala Iba sporočila, da so letalo sestrelili z raketo s prenosnega raketometa. O usodi ruskega pilota niso ničesar sporočili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sirski observatorij za človekove pravice je v soboto sporočil, da so uporniki sestrelili rusko letalo suhoj 25. Pilot se je rešil s padalom, a so ga uporniki poskušali zajeti. V streljanju z ugrabitelji je nato pilot izgubil življenje.

Tudi rusko obrambno ministrstvo je potrdilo sestrelitev letala s prenosnim raketometom ter da je bil pilot, ki se je uspel izstreliti iz letala, nato ubit v spopadu s teroristi.

Observatorij je danes sporočil, da so sirske in ruske sile v odgovor ponoči obstreljevale območje Idliba. Rakete, ki so jih izstrelili z ruskih vojaških ladij v Sredozemskem morju na mesto Han al Subul, so ubile najmanj osem civilistov. Sedem civilistov pa je bilo ubitih v obstreljevanju helikopterja sirske vojske na kraj Masran. Med smrtnimi žrtvami je bilo osem otrok, poroča AFP.

Sirske vladne sile so v minulih tednih ob zračni podpori ruske vojske v Idlibu sprožile obsežno vojaško operacijo. Provinca Idlib je namreč edina, ki je skoraj v celoti še pod nadzorom upornikov.

V preteklosti so uporniške sile sestrelile že več letal sirskega režima, sestrelitve ruskih letal pa so redke, navaja AFP.