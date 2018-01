Nevarnost Assangeeve izročitve ZDA ne bo minila

Ekvadorske oblasti so pol leta potem, ko je Švedska ustavila preiskavo in umaknila evropski zaporni nalog proti Julianu Assangu, predlagale, da bi spor z Združenim kraljestvom, ki se vije že šesto leto zapored, rešili s pomočjo tretje, neodvisne strani.



Ekvadorska vlada očitno ne vidi več možnosti, da bi Združeno kraljestvo zgolj na podlagi pritiska Assangevih podpornikov in mednarodnih vladnih ter nevladnih organizacij popustilo pri njenih zahtevah ter odstopilo od pregona avstralskega državljana. Položaj Juliana Assanga, ki živi v prostorih ekvadorskega veleposlaništva v londonskem Knightsbridgu in se tako izogiba aretaciji zaradi kršitve pogojev začasnega izpusta iz pripora leta 2012, je po besedah zunanje ministrice te južnoameriške države »nevzdržen«. Ker nobena stran do sedaj ni bila pripravljena stopiti korak nazaj, je Maria Fernanda Espinosa potrdila, da ekvadorske oblasti razmišljajo o tem, da bi spor z Združenim kraljestvom rešile s pomočjo mednarodne mediacije.

Po mnenju Marka Milanovića, profesorja mednarodnega prava na univerzi v Nottinghamu, ta ideja lahko prinese rezultate. »V principu je možno najti rešitev, pri kateri niti Ekvadorju niti Združenemu kraljestvu ne bi bilo treba odstopati od njunih dosedanjih pravnih argumentov. Naloga mediatorja bi bila ravno ta - pomagati poiskati rešitev, s katero bi lahko obe strani ohranili svoj obraz,« je strokovnjak odgovoril na poizvedovanje Dela o posledicah najnovejšega zasuka v več let trajajoči sagi.