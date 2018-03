Evropska unija se pogaja o ameriških dajatvah

New York – V zadnjih tednih se v Washington zgrinjajo predstavniki tujih držav in podjetij ter njihovih ameriških partnerjev, ki lobirajo za izjeme v napovedanih ameriških uvoznih dajatvah. Danes so »vzajemno sprejemljivo« rešitev začeli iskati predstavniki EU, Bela hiša naj bi v petek objavila dodatne carine za Kitajsko.



Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je danes začela pogovore z ameriškim sogovornikom, ministrom za trgovino Wilburjem Rossom. Komisarka je v začetku tedna pred obiskom v ZDA dejala, da bi morala biti Evropska unija kot celota izključena iz napovedanih 25-odstotnih uvoznih dajatev za jeklo in 10-odstotnih dajatev za aluminij. Je pa pripravljena za dogovor, kako omejiti preveliko proizvodnjo obeh kovin, ki povzroča težave proizvajalcem tako v ZDA kot Evropi. Pri čemer je v Washington za protiutež ameriški nacionalistični gospodarski politiki prinesla seznam uvoznih dajatev za »uravnoteženje«, s katerimi se bo Bruselj odzval, če ne bo dogovora. Nemška kanclerka Angela Merkel jo je pospremila s popotnico, da so ameriški ukrepi po njenem mnenju nelegalni in da se bo Evropa nanje jasno odzvala.



Izjeme že za Kanado in Mehiko



Bela hiša je začasne izjeme že napovedala za Kanado in Mehiko, dve največji uvoznici v ZDA, pri čemer bo trajnost te izvzetosti odvisna od pripravljenosti sosed, da privolita v ameriške zahteve pri pogajanjih o novih okvirih severnoameriškega prostotrgovinskega sporazuma Nafta. Ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer je danes na pričanju pred kongresom dejal, da se o izvzetju iz dajatev pogovarjajo tudi z Avstralijo, Argentino in Brazilijo, pogovori naj bi bili končani do konca aprila. Tako v središču tarče ostaja Kitajska, Donald Trump naj bi v petek razgrnil nove uvozne dajatve za njene izdelke, s katerimi naj bi Peking kaznovali za domnevne kraje ameriškega tehnološkega znanja. Agresivna trgovinska politika predsednika pa sproža preplah med republikanci in med domačo industrijo, ki opozarja, da bodo Američani zaradi tega plačevali višje cene, prizadet pa bo tudi ameriški izvoz.