FBI kljub prijavi o strelcu iz Floride, ni ukrepala

Be. B., STA

Washington - Ameriška zvezna policija FBI je danes priznala, da je nekdo januarja na posebno številko za informacije o zločinih prijavil 19-letnega Nikolasa Cruza, da ima orožje, da namerava izvesti pokol na šoli, da objavlja zaskrbljujoče zadeve na internetu in se obnaša nenormalno, vendar niso ukrepali.

Cruz je v sredo na srednji šoli v Parklandu na jugu Floride pobil 17 ljudi, poleg preiskave teh zločinov pa se bo moral FBI sedaj ukvarjati tudi z notranjo preiskavo. Na posebno številko je poklical nekdo, ki Cruza pozna.

Izjava FBI pravi, da bi morali informacije preveriti kot možno grožnjo in jih poslati naprej na regionalni sedež FBI v Miamiju. »Ugotovili smo, da se to ni zgodilo,« poroča FBI.

Katastrofalna napaka

Direktor FBI Christopher Wray je dejal, da skušajo ugotoviti, zakaj je prišlo do napake, ki je v tem trenutku za FBI milo rečeno katastrofalna. Najprej zaradi tega, ker FBI nenehno opozarja javnost, naj prijavi sumljive zadeve, sam pa potem ne ukrepa. Drugič pa zato, ker so podporniki predsednika ZDA Donalda Trumpa dobili v roke močno orožje v javnomnenjskem boju z vprašanji, zakaj FBI zapravlja čas s preiskavo ruske afere, namesto da bi ščitil Američane.

»Govorili smo z žrtvami in njihovimi družinami in globoko obžalujemo dodatno bolečino, ki jo vsem prizadetim povzroča to priznanje,« je dejal Wray.

»Pobiti bi bili danes še vedno živi, če bi FBI opravil svoje delo. Vlada nas je pustila na cedilu,« je dejal eden od dijakov srednje šole v Parklandu. Enako mnenje pa imajo tudi drugi dijaki s prizadete šole.

Poleg FBI so sicer zatajili tudi drugi. Cruz je nekaj mesecev pred pokolom živel pri sošolcu in ga niso nikoli aretirali ali poslali na zdravljenje, kljub številnim prijavam.

Cruz je redno razlagal, kako bo kupil orožje in streljal. Znan je bil po mučenju živali, pa tudi po mučenju samega sebe. Njegova mama, do katere je bil nasilen, pa je v eni od prijav policistom povedala, da se reže po rokah, da bi vzbudil pozornost. Tega naj bi se naučil od nekdanjega dekleta.